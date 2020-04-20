weblanser500

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• C++03, C++11 — Microsoft Visual Studio 2015, Android Studio NDK, Eclipse CDT

JavaSE 1.8 — Eclipse 4.6

• Android — Android Studio 3.2

• SVN — TortoiseSVN

• Mantis

• Far

• VMWare, VirtualBox

— Банковские Гарантии 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, 615-ПП, для коммерческих контрактов (на участие, на исполнение, возврата аванса, гарантийное обеспечение);

— Факторинг (регрессный, безрегрессный, закрытый, международный, закупочный);

— Лизинг (авто, оборудование, недвижимость, возвратный);

— Кредит под залог недвижимости (для юр. и физ.лиц).