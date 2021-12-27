Веб дизайнер | тильда

Добрый день!

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Занимаюсь разработкой продающих сайтов на тильде.

Немного о преимуществах работы со мной :

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ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Вы всегда сможете со мной связаться любым из удобных

для Вас способов

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ПОЭТАПНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

Всегда согласовываем дизайн - проект поэтапно.

В таком случае очень маленькая доля вероятности, что моя работа

не будет соответствовать вашей картине в голове

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ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Обязательно делаю 2 кликабельных прототипа

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ПОДДЕРЖКА

В конце проекта Я вас не брошу, а буду поддерживать

связь еще 15 дней

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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Я анализирую 100 конкурентов и даю отчет о проделанной работе

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ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

В случае большого проекта - запишу видео, где будет подробное

объяснение как пользоваться сайтом, например как заполнять карточки

товаров в интернет магазине