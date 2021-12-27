Добрый день!
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Занимаюсь разработкой продающих сайтов на тильде.
Немного о преимуществах работы со мной :
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Вы всегда сможете со мной связаться любым из удобных
для Вас способов
ПОЭТАПНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
Всегда согласовываем дизайн - проект поэтапно.
В таком случае очень маленькая доля вероятности, что моя работа
не будет соответствовать вашей картине в голове
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
Обязательно делаю 2 кликабельных прототипа
ПОДДЕРЖКА
В конце проекта Я вас не брошу, а буду поддерживать
связь еще 15 дней
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Я анализирую 100 конкурентов и даю отчет о проделанной работе
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
В случае большого проекта - запишу видео, где будет подробное
объяснение как пользоваться сайтом, например как заполнять карточки
товаров в интернет магазине