Внештатный автор/редактор текстов

Напишу кейс, SEO-материал или продающий текст, помогу разработать контент для сайта, напишу новости, аналитические статьи, сделаю перевод английский-русский или русский-английский, напишу техническую документацию к продукту.

Опыт работы:

ZOOM.CNews

Внештатный автор текстов

октябрь 2018 - настоящее время

Москва, Россия

- Написание оригинальных статей по заданным темам (гаджеты, современные технологии).

CHIP

Редактор интернет-сайта

март 2018 – настоящее время

Москва, Россия

- Редактирование переводных текстов (немецкий - русский);

- Написание оригинальных текстов с элементами SEO-копирайтинга;

- Верстка и публикация текстов на сайте, подбор изображений;

- Взаимодействие с командой редакторов.

ЗАО "ИрТех"

Технический писатель

апр. 2018 – июль 2018

Самарская область, Россия

- Разработка технической документации (руководств пользователя и администратора) в соответствии с рекомендациями;

- Проверка и корректировка технической документации, поддержание ее в актуальном состоянии;

- Подготовка графических схем по заданным параметрам;

- Выполнение других работ в рамках компетенции.

AxxonSoft

Technical Writer

февр. 2017 – окт. 2017

Самара, Россия

- Разработка руководств для администраторов и операторов систем безопасности и видеонаблюдения на русском и английском языке;

- Актуализация существующей документации;

- Взаимодействие с отделом документации и методик и командой разработчиков.

Haulmont Technology

Staff Technical Writer

июль 2012 – дек. 2016

Самарская область, Россия

- Разработка технической документации на русском и английском языках для систем автоматизации бизнеса: www.tezis-doc.ru, www.cuba-platform-com, www.jbw.com, www.addisonlee.com

- Работа со средствами автоматизации разработки документации (Docbook XML/XSL);

- Перевод технической документации с/на английский язык;

- Разработка сценариев обучающих видеороликов;

- Съемка, монтаж и озвучка обучающих видеороликов;

- Взаимодействие с менеджерами проектов и командами разработчиков.

Content Writer

дек. 2015 – дек. 2016

Самарская область, Россия

- Создание оригинальных аналитических статей для блога https://www.tezis-doc.ru/blog/

IG-Store - Магазин инноваций

Freelance Author

дек. 2015 – апр. 2016

Москва, Россия

- Перевод и копирайтинг статей из англоязычных источников. Тематики: инновационные гаджеты, инновации в области инженерии, медицины, генетики, космоса.

CNews

Внештатный автор текстов

авг. 2011 – янв. 2015

Москва, Россия

- Перевод и копирайтинг статей из англоязычных источников. Тематики: Открытое ПО, Встраиваемое ПО, ИТ в госсекторе, Универсальная электронная карта, инновации в области образования и ЖКХ.