Любовь Касьянова weblvmer_on_wlweblvmer_on_wl
Напишу кейс, SEO-материал или продающий текст, помогу разработать контент для сайта, напишу новости, аналитические статьи, сделаю перевод английский-русский или русский-английский, напишу техническую документацию к продукту.
Опыт работы:
ZOOM.CNews
Внештатный автор текстов
октябрь 2018 - настоящее время
Москва, Россия
- Написание оригинальных статей по заданным темам (гаджеты, современные технологии).
CHIP
Редактор интернет-сайта
март 2018 – настоящее время
Москва, Россия
- Редактирование переводных текстов (немецкий - русский);
- Написание оригинальных текстов с элементами SEO-копирайтинга;
- Верстка и публикация текстов на сайте, подбор изображений;
- Взаимодействие с командой редакторов.
ЗАО "ИрТех"
Технический писатель
апр. 2018 – июль 2018
Самарская область, Россия
- Разработка технической документации (руководств пользователя и администратора) в соответствии с рекомендациями;
- Проверка и корректировка технической документации, поддержание ее в актуальном состоянии;
- Подготовка графических схем по заданным параметрам;
- Выполнение других работ в рамках компетенции.
AxxonSoft
Technical Writer
февр. 2017 – окт. 2017
Самара, Россия
- Разработка руководств для администраторов и операторов систем безопасности и видеонаблюдения на русском и английском языке;
- Актуализация существующей документации;
- Взаимодействие с отделом документации и методик и командой разработчиков.
Haulmont Technology
Staff Technical Writer
июль 2012 – дек. 2016
Самарская область, Россия
- Разработка технической документации на русском и английском языках для систем автоматизации бизнеса: www.tezis-doc.ru, www.cuba-platform-com, www.jbw.com, www.addisonlee.com
- Работа со средствами автоматизации разработки документации (Docbook XML/XSL);
- Перевод технической документации с/на английский язык;
- Разработка сценариев обучающих видеороликов;
- Съемка, монтаж и озвучка обучающих видеороликов;
- Взаимодействие с менеджерами проектов и командами разработчиков.
Content Writer
дек. 2015 – дек. 2016
Самарская область, Россия
- Создание оригинальных аналитических статей для блога https://www.tezis-doc.ru/blog/
IG-Store - Магазин инноваций
Freelance Author
дек. 2015 – апр. 2016
Москва, Россия
- Перевод и копирайтинг статей из англоязычных источников. Тематики: инновационные гаджеты, инновации в области инженерии, медицины, генетики, космоса.
CNews
Внештатный автор текстов
авг. 2011 – янв. 2015
Москва, Россия
- Перевод и копирайтинг статей из англоязычных источников. Тематики: Открытое ПО, Встраиваемое ПО, ИТ в госсекторе, Универсальная электронная карта, инновации в области образования и ЖКХ.
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- Оригинальная статья для сайта iChip.ru89 просмотров