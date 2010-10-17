Для бота спортзала нужно нарисовать 4 вида-эмоции на каждого тренера, их 5 - ро, стикеры, которые будут выводится для пользователей в нужный момент
Иконки и Пиксель-арт10 заявок
Закрыт
6 лет назад
Дизай и создание сайтов с 2006 по 2013.
Много сделаных проектов, около 150. Дизайн сайтов, создание сайта с нуля та под ключ. Регистрация доменнов, хостинга, раскрутка сайтов и поддержка.
tel: +38(050)149-24-44
cdma: +38(044)592-72-09
email: [email protected]
site: webmarker.com.ua
icq: 301141029
Для бота спортзала нужно нарисовать 4 вида-эмоции на каждого тренера, их 5 - ро, стикеры, которые будут выводится для пользователей в нужный момент
Нужно нарисовать графику нефтяной вышки с поэтапным бурением ввиде рисунка в 3D и мультяжного персонажа-подсказки
Нужен дизайнер на удаленную работу. Портфолио приселать на [email protected]