webmaster14

Арсен Мачкалян webmaster14

 
32 годаАрмения/Ереван
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание сайтов, Эксклюзивный дизайн, Доступный интерфейс, Низкие цены

Сайты открываются, предназначенные для них первостепенными, програмными языками.

  • ------PHP
  • ------HTML
  • ------CSS
  • ------JavaScript
  • ------MYSQL
  • ------Bootstrap3
  • ------Zend Framework
Для каждого сайта разрабатывается по возможности, короткий оптимальны програмный код.

Для каждого сайта проектируется особенный дизайн для данного сайта.

[email protected]

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
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