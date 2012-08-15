webmaster2013

О компании

Если Вы здесь, значит Вам нужна квалифицированная помощь в создании или модернизации Вашего проекта в интернете. Почти любой сайт, по-сути, бизнес, только в интернете. Как любой бизнес, проект должен иметь свои: имя, стиль, бренд и преимущества. А так же должен быть виден для своих потенциальных клиентов, иначе сайт будет не продающий, а информационный.

Конечно, если Вы развиваете дело в сети, заниматься им нужно активно, постоянно и всесторонне, не ограничиваясь одной рекламой или просто оптимизацией. Оптимально наравне с внешней и печатной рекламой использовать еще и весь потенциал интернета, затраты на который, в действительности, окупятся быстрее и эффективней, чем привычные нам газетные объявления.

Стоимость сайтов начинается от 5000 р - 6000р., это уже качественный фирменный интернет-ресурс с современным дизайном, выполненный в соответствии с требованиями поисковых систем и с внутренней оптимизацией, а не чья-то копия или халтура с чудаковатым дизайном. Наши работы в дальнейшем не требуют качественных вложений и переделок.