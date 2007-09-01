Работа в IT и Web более 7 лет

Контакты:

[email protected]

[email protected]

Образование:

2001 — 2007(годы) Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ).

Специальность: Компьютерные системы и сети, магистр, красный диплом.

2004 (год) Курсы Adobe Photoshop, Corel Draw.

2007(год) Курсы Adobe Flash.

Опыт работы:

09.2007 — 10. 2010

Севастопольский городской гуманитарный университет (ВУЗ).

Должность: специалист высшей категории.

Обязанности: администрирование, 2 сервера на Linux, 2 дублирующих интернет-провайдера, внутренняя сеть (около 100 компьютеров (блочный ремонт по необходимости) плюс оргтехника, сетевое оборудование), администрирование и поддержка 2 сайтов на CMS Modx, один из которых был создан мной с нуля.

11.2010 — 12.2013

Одесская национальная морская академия (ВУЗ)

Должность: аспирант, специалист на 0,5 ставки.

Обязанности: работа со SCADA-системами, как аспиранта, администрирование учебного сервера на Linux и сайта на LMS Moodle, как специалиста.

На данный момент занимаюсь графическим дизайном, вёрсткой, администрированием сайтов, делаю сайты на Wordpress под ключ.

Предоставляю услуги:

• Графический дизайн + вёрстка (как правило, в psd делаю лишь отдельные графические элементы, а не дизайн целиком, всё остальное верстаю средствами HTML5-CSS3)

• HTML5, CSS3, javascript

• Адаптивная (responsive), блочная, резиновая/фиксированная вёрстка

• Кросс-браузерность и адекватное отображение на смартфонах и планшетах

• Wordpress: сайт под ключ, а так же редактирование шаблонов, установка\настройка плагинов, модификация готовых тем, исправление ошибок

Люблю решать нестандартные задачи, такие как каталог-буклет с эффектом перелистывающихся страниц во всплывающем окне http://online-faberlic.com/katalog/, социальное голосование http://webmasteritsa.esy.es/sosialnoe-golosovanie-dlya-sayta-na-wordpress.html, Landing Page, или любая другая рекламная компания, требующая особенной подачи информации, при наличии уже действующего сайта http://webmasteritsa.esy.es/landing-page-posadochnaya-stranitsa-na-wordpress.html.

Ответственно отношусь к составлению технического задания (ТЗ), планированию, отчётности и ведению сопроводительной документации во время работы над проектом. Делаю работу в срок, качественно, ответственно и строго по ТЗ. Разработку ТЗ произвожу бесплатно и составляю ТЗ (более того, настаиваю на его составлении!) даже к самому небольшому проекту.

Мой личный сайт:

webmasteritsa.esy.es

Один из последних проектов:

online-faberlic.com

Дополнительная информация:

Хорошее знание английского. Графических редакторов и программ анимации.

Навыки вебдизайна/сайтостроения (html, css, php, js). CMS\LMS Wordpress, Modx, Moodle.