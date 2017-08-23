Веб Матрикс - Студия упешных сайтов
Наша студия оказывает полный пакет услуг по разработке продающих сайтов
- Создание одно страничных сайтов
- Корпоративные сайты
- Интернет магазины
- Мобильные приложения
Как мы работаем
- Исследованные ниши и конкурентов
- Создание уникального дизайна
- После подтверждения заказчиком начинается разработка
Сроки
- Landing Page под ключ (дизайн и верстка) 4-7 рабочих дней
- Корпоративные сайты 10-14 рабочих дней
- Интернет магазины 14 рабочих дней
- Мобильные приложения в зависимости от сложности проекта
Дополнительные услуги
- Настройка контекстной рекламы
- SEO продвижение
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Портфолио
- Разработка Интернет магазина CMS Open Cart142 просмотра
- Разработка сайта "Трансфер в аэропорт"126 просмотров
- Разработка Landing Page "Продажа теплых полов"121 просмотр