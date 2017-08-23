webmatrix100

Михаил webmatrix100

 
42 годаБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб Матрикс - Студия упешных сайтов

Наша студия оказывает полный пакет услуг по разработке продающих сайтов

﻿- Создание одно страничных сайтов

﻿- Корпоративные сайты

﻿- Интернет магазины

﻿- Мобильные приложения

Как мы работаем

﻿- Исследованные ниши и конкурентов

﻿- Создание уникального дизайна

﻿- После подтверждения заказчиком начинается разработка

Сроки

﻿- Landing Page под ключ (дизайн и верстка) 4-7 рабочих дней

﻿- Корпоративные сайты 10-14 рабочих дней

﻿- Интернет магазины 14 рабочих дней

﻿- Мобильные приложения в зависимости от сложности проекта

Дополнительные услуги

﻿- Настройка контекстной рекламы

﻿- SEO продвижение

Наш сайт

webmatrix.by - разработка сайтов.