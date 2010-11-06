Здравствуйте, наша московская студия "Webonacci" готова предоставить вам свои услуги, портфолио можете просмотреть пройдя по ссылке на наш официальный сайт www.webonacci.ru. В основном работаем в оффлайне, поэтому у нас на этом аккаунте нет положительных отзывов. Поверьте, свою работу знаем и можем предоставить следующие услуги:
Дизайн, формата s5, очень популярный сейчас в Европе.
Верстка, с дальнейшей перелинковкой и тегами под оптимизацию.
Программное обеспечение, созданное на самописном движке нашей студии, которая гарантирует вам гарантию качества. Защита ресурса – приоритет нашей студии.
Копирайтинг, написанные под поисковые системы, эксклюзивный и чистый.
Оптимизация, только чистые методы, заточенные под Яндекс, Гугл и рамблер.
Никакой предоплаты. Оплата по факту работы.
С Уважением, Ахад Кадыров, менеджер веб-студии "Webonacci"
gamfimbl1 скайп
604781670 icq
[email protected] маил