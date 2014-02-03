Делаю качественно! Веб-дизайн. Верстка. Создание сайтов "под ключ".

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

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Я ценю ВРЕМЯ! Ваше и свое . Время — это самое ценное, что у нас есть и его не вернуть ни за какие деньги. Поэтому буду краток.

Я — фрилансер, потому что я ценю время и не хочу тратить его на поездки в офис. Но это не значит, что я работаю как-то по-другому. У меня тоже есть рабочее время и выходные. И может для многих это будет откровением, но я здесь для того, чтобы зарабатывать деньги. Помогая вам в реализации ваших проектов, я отдаю вам свое время, знания и опыт и хочу получить взамен достойную оплату.

Я ценю ВРЕМЯ! Поэтому перед началом нового проекта я задаю много уточняющих вопросов не из праздного интереса, а лишь для того, чтобы точно определить задачи, стоящие передо мной и, исходя из этого, установить сроки их выполнения и стоимость работ.

При соблюдении этого правила я ГАРАНТИРУЮ точное соблюдение сроков и рамок бюджета.

Я ценю ВРЕМЯ! Поэтому работаю только по предоплате. Работая над вашим проектом, я несу потери, связанные со временем, поэтому хочу быть уверен, что эти потери мне возмещаются. Деловые люди и серьезные заказчики меня поймут.

Я ценю ВРЕМЯ! Поэтому сроки на реализацию проекта указываю только те, которых он реально требует и ни днем больше. Уменьшение сроков, действительно необходимых для изготовления качественного продукта, неизбежно приводит к увеличению временных и материальных затрат в будущем.

Я ценю ВРЕМЯ! Ценю те дни, месяцы и годы, которые я вложил в получение знаний и опыта, позволяющих мне делать свою работу качественно и в срок. Поэтому если я делаю работу за один час, это говорит не о том, что она проста и ничего не стоит, а о том, что Я ЗНАЮ как сделать ее за один час.

Я ценю ВРЕМЯ! И я уверен, что вы, в свою очередь, также вложили его в получение знаний в той области, в которой работаете и, несомненно, являетесь специалистом. И ваш багаж знаний и опыта не менее ценен. Но если вы коснулись области веб-дизайна, пожалуйста, прислушивайтесь к мнению специалистов.

Я ценю ВРЕМЯ! Ваше и свое. Поэтому я приложу все усилия для того, чтобы ВРЕМЯ, проведенное нами над реализацией вашего проекта, было приятным, рациональным и принесло нам взаимовыгодную пользу.

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МОИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ:

Дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw)

HTML / CSS / JavaScript / jQuery

Блочная / табличная кроссбраузерная верстка

Адаптивная верстка для мобильных устройств (Bootstrap, Foundation)

Аккуратный продуманный код с комментариями

Работа с системой управления Joomla

разработку концепции и создание индивидуального дизайна

создание сайтов «под ключ» (визитки, корпоративные, каталоги, магазины)

интернет-магазины и каталоги (на базе Joomla, Joomshopping, Virtuemart, PrestaShop)

создание шаблонов для CMS Joomla, адаптация шаблонов компонентов

редизайн существующих сайтов, устранение проблем верстки

консультирование, последующая поддержка сайтов.

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Я НЕ ДЕЛАЮ: несколько макетов «чтобы посмотреть», не верстаю под устаревшие версии браузеров (Internet Explorer 6-7), не копирую чужие сайты, не дорабатываю после других, не веду длительных переговоров о проекте, на который не выбран, не уговариваю заказчиков, не доказываю, что я лучше других.

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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (по Киеву)

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ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Первый этап.

Я получаю Техническое задание. Обсуждаем детали. Утверждаем задание.

Вы делаете предоплату 50%. Я делаю работу над проектом.

Проверяем готовый проект, вносим корректировки, исправляем ошибки. Вы принимаете проект.

Второй этап.

Оплата оставшихся 50%.

Я переношу сайт на ваш хостинг. Передаю все права на управление сайтом, файлы исходников, и файлы сайта в архиве.

Для крупных и долгосрочных проектов порядок и этапы работы обсуждаются отдельно.

! Если у вас нет Технического задания или же вы не знаете как его составить, я вам помогу.

! Если вы не совсем представляете что хотите получить в итоге, но есть общая идея, я помогу облечь ее в необходимые рамки, найти правильное решение.

Я ценю ВРЕМЯ!

! Если вы совершенно не представляете чего хотите и не готовы к конструктивной работе, боюсь у вас со мной, как и с другими уважающими себя разработчиками, ничего путного не получится.

! Если вы работаете по принципу «Плачу мало — хочу много», не тратьте мое время.

Благодарю, что уделили время и ознакомились с описанием до конца. Если у вас возникли вопросы или есть предложения по сотрудничеству, вы можете связаться со мной одним из следующих способов:

Электронная почта: [email protected]

Сайт: http://weboos.net