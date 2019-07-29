webpentester

Являюсь специалистом по веб-безопасности.
Любитель своего дела, мотивированный, ответственный! Проведу тестирование на проникновение Bашего веб ресурса как по категории OWASP Top 10, так и иным векторам атак. Предлагаю автоматическую и ручную проверку на уязвимости.Зачем это нужно? По статистике, 78% всех веб-сайтов имеют уязвимости.
Для организации заботящейся о своей репутации и безопасности данных своих
пользователей важно преждевременно выявлять и устранять критические
уязвимости в системе.
Владею техниками тестирования следующих уязвимостей:
* SQL injection
* XSS, CSRF, SSRF
* LFI, RFI
* XXE/PHP/HTML/CSS/JS/CMD/XPATH injection
* File upload
* Bypass authentication
* IDOR
* SSTI
* Логические уязвимости.
Результатом моего тестирования будет письменный отчет в котором будет указано какие
уязвимости обнаружены при каких обстоятельствах.
Тестирование может длится от 1 дня до 10 календарных дней.