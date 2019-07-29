webpentester

Являюсь специалистом по веб-безопасности.

Любитель своего дела, мотивированный, ответственный! Проведу тестирование на проникновение Bашего веб ресурса как по категории OWASP Top 10, так и иным векторам атак. Предлагаю автоматическую и ручную проверку на уязвимости.Зачем это нужно? По статистике, 78% всех веб-сайтов имеют уязвимости.

Для организации заботящейся о своей репутации и безопасности данных своих

пользователей важно преждевременно выявлять и устранять критические

уязвимости в системе.

Владею техниками тестирования следующих уязвимостей:

* SQL injection

* XSS, CSRF, SSRF

* LFI, RFI

* XXE/PHP/HTML/CSS/JS/CMD/XPATH injection

* File upload

* Bypass authentication

* IDOR

* SSTI

* Логические уязвимости.

Результатом моего тестирования будет письменный отчет в котором будет указано какие

уязвимости обнаружены при каких обстоятельствах.

Тестирование может длится от 1 дня до 10 календарных дней.