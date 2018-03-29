webperfect-md

Александр webperfect-md

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественная веб-разработка

Мы команда веб-разработчиков, креативно подходящих к каждому проекту. Предлагаем только оригинальные решения. Разработанный нами сайт будет выгодно выделяться на фоне однотипных ресурсов.

Мы оказываем следующие услуги:

  • Разработка сайтов разной сложности и специфики;
  • Создание продающего адаптивного веб-дизайна, включая разработку фирменного стиля и логотипа компании;
  • Регистрация домена, покупка хостинга;
  • Оригинальная подача информации с удобной навигацией;
  • Внутренняя и внешняя SEO оптимизация сайта;
  • Создание, редактирование и сопровождение рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Гугл Adsens.
  • Перенос сайта, изменение его функционала. Мы всегда подбираем самый оптимальный вариант для ресурса. Вы платите за то, в чем действительно нуждаетесь;
  • Консультации и техническое сопровождение проекта с использованием самых современных решений.
Все разработанные нами сайты проходят строгую проверку на корректность отображения в различных браузерах, скорость загрузки страниц, правильность сжатия и кеширования контента. 

Мы гарантируем каждому клиенту:

  • выгодные условия сотрудничества;
  • индивидуальный подход;
  • креативность, инициативность и автономность;
  • высокий уровень качества работ;
  • четкое соблюдение сроков;
  • ответственность за результат.
Доверьте создание сайта профессионалам, и ваша компания станет еще эффективней.