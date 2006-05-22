webpokupka

Гость webpokupka

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка скрипта + создание поиска по базе данных

    ТЗ Требуется, доработать скрипт: пример http://webpokupka.com/test/ Админка http://webpokupka.com/test/admin/ - доступ логин:admin пароль: test 1) - доработка следущая: создать возможность добавления подкатегорий в категории, таким образом, чтобы к подкатегориям можно было привязывать товары, в не зависимости от магазинов и названий ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта + создание поиска по базе данных

    ТЗ Требуется, доработать скрипт: пример http://webpokupka.com/test/ Админка http://webpokupka.com/test/admin/ - доступ логин:admin пароль: test 1) - доработка следущая: создать возможность добавления подкатегорий в категории, таким образом, чтобы к подкатегориям можно было привязывать товары, в не зависимости от магазинов и названий ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подправить парсер для xml

    Вполне функциональный парсер, который прикреплен в архиве к проекту. Недостаток в том, что он не читает прайсы в которых нет переноса по строкам, собственно эту ошибку и необходимо устранить. PHP Version 4.4.2 Пример: Прайс-лист, который читается: 1 ....... Прайс-лист, который ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создать сайт по тематике "каталог товаров"

    Требуется создание сайта аналогичного сайту http://www.pricemarket.ru Техническое задание: - восприятие и работа с любыми объемами прайсов формата XML (yandex) - хранение данных в базе MySQL - возможность обновления прайсов через канал хостинга ручное и автоматическое (для каждого прайса в ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт каталога товаров из прайсов XML (Yandex)

    Требуется скрипт для создания каталога товаров из прайс листов формата yandex-xml. Нужен скрипт, который будет забивать прайс листы в базу mysql и затем считывать оттуда товары. Сайт: www.webpokupka.com Подробно: -Поддержка работы с прайс-листами до 100мб -Публикация и обновление ...

    MySQLДизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт для работы с прайсами в формате yandex-xml

    Нужен только сам скрипт, функции следущие: -Отобразить содержимое прайса формата яндекс-xml по категориям + разбиение по 10 позиций на страницу -Без применения mysql -Чтобы легко вписался в дизайн сайта (http://webpokupka.com)

    MySQLДизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
flashland
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$13
10 баллов
17 лет назад
Создать сайт по тематике "каталог товаров"
Хороший заказчик, знает чего хочет и всегда поясняет задание.
Это оказалась действительно профессиональная команда! Советую, если вы хотите качественный продукт...и во время!
Ответный отзыв
site_creators
Александр 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
32 отзыва(-4)
$10
10 баллов
17 лет назад
Подправить парсер для xml
Простое на первый взгляд задание, но заставило прилично покопаться в коде и разобраться что к чему. Заказчик помогал примерами и предоставил доступ к FTP для тестирования. 100% предоплата + дружественный настрой на работу== отличная сделка.
Быстро и качественно выполненная работа. Отличный программист, надеюсь на продолжение сотрудничества! Рекомендую!
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ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Скрипт каталога товаров из прайсов XML (Yandex)
Отличный заказчик. Приятно работать с таким заказчиком. Рекомендую!!! Оценка: 10 Спасибо!!!
Отличный высококвалифицированный программист, очень приятно было работать, рекомендую!!! Уверен, что справиться с любой задачей!
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