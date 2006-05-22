ТЗ Требуется, доработать скрипт: пример http://webpokupka.com/test/ Админка http://webpokupka.com/test/admin/ - доступ логин:admin пароль: test 1) - доработка следущая: создать возможность добавления подкатегорий в категории, таким образом, чтобы к подкатегориям можно было привязывать товары, в не зависимости от магазинов и названий ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
ТЗ Требуется, доработать скрипт: пример http://webpokupka.com/test/ Админка http://webpokupka.com/test/admin/ - доступ логин:admin пароль: test 1) - доработка следущая: создать возможность добавления подкатегорий в категории, таким образом, чтобы к подкатегориям можно было привязывать товары, в не зависимости от магазинов и названий ...Закрыт17 лет назад
Вполне функциональный парсер, который прикреплен в архиве к проекту. Недостаток в том, что он не читает прайсы в которых нет переноса по строкам, собственно эту ошибку и необходимо устранить. PHP Version 4.4.2 Пример: Прайс-лист, который читается: 1 ....... Прайс-лист, который ...Завершен17 лет назад
Требуется создание сайта аналогичного сайту http://www.pricemarket.ru Техническое задание: - восприятие и работа с любыми объемами прайсов формата XML (yandex) - хранение данных в базе MySQL - возможность обновления прайсов через канал хостинга ручное и автоматическое (для каждого прайса в ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется скрипт для создания каталога товаров из прайс листов формата yandex-xml. Нужен скрипт, который будет забивать прайс листы в базу mysql и затем считывать оттуда товары. Сайт: www.webpokupka.com Подробно: -Поддержка работы с прайс-листами до 100мб -Публикация и обновление ...Завершен17 лет назад
Нужен только сам скрипт, функции следущие: -Отобразить содержимое прайса формата яндекс-xml по категориям + разбиение по 10 позиций на страницу -Без применения mysql -Чтобы легко вписался в дизайн сайта (http://webpokupka.com)Завершен18 лет назад