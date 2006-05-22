webpokupka

Вполне функциональный парсер, который прикреплен в архиве к проекту. Недостаток в том, что он не читает прайсы в которых нет переноса по строкам, собственно эту ошибку и необходимо устранить. PHP Version 4.4.2 Пример: Прайс-лист, который читается: 1 ....... Прайс-лист, который ...