webpro12

Кирилл webpro12

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Компания ООО "Веб-проект" предлагает широкий спектр услуг в сети Интернет. Наша команда поможет Вам создать проект любой сложности.

Компания ООО «Веб-проект» представляет Вам уникальное предложение – реализацию Вашей рекламы и рекламы Вас в сети

Интернет!

Не секрет, что интернет уже перестал быть просто средством для общения и поиска аудио-видео информации. Теперь интернет – это

набирающая обороты площадка для рекламы и торговли с новыми, уникальными

инструментами маркетинга. Быть в интернете - это не просто модно, а жизненно

необходимо! А с нашим дополнительным комплексом услуг рекламного агентства, Вы

будете на высоте!

 

Мы искренне желаем Вам увеличения Ваших продаж и доходов, и готовы предложить свои услуги по следующим направлениям:

  • Создание/разработка веб-сайта;
  • Администрирование, обслуживание Вашего веб-сайта;
  • Продвижение («раскрутка») веб-сайта в поисковых системах Yandex,Google;
  • Создание анимированных и статичных баннеров для размещения на рекламных площадках;
  • Контекстная реклама;
  • Создание/редизайн логотипа и корпоративного стиля;
  • Иные любые дизайнерские услуги;
  • Копирайтинг, рерайтинг (написание/перенаписание любого уникального текста);
  • Перевод текстов по направлениям русский-английский;
  • Написание отзывов, рецензий, рекламных статей, коммерческих предложений;
  • Услуги маркетолога и менеджера по рекламе;
  • Литературная коррекция, корректорская вычитка текста;
  • Набор текста с печатных носителей или изображений в формат .doc,.docx,.txt,.rtf.
Мы будем рады видеть Вас в качестве наших партнёров и клиентов, и готовы ответить на все Ваши вопросы.

С Уважением, ООО “Веб-проект”

Кирилл

Тел.: 8-909-368-96-64

E-mail: [email protected]

Контекстная реклама
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Копирайтинг
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Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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Системное администрирование
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Социальные сети (SMM и SMO)
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