Компания ООО "Веб-проект" предлагает широкий спектр услуг в сети Интернет. Наша команда поможет Вам создать проект любой сложности.

Компания ООО «Веб-проект» представляет Вам уникальное предложение – реализацию Вашей рекламы и рекламы Вас в сети

Интернет!

Не секрет, что интернет уже перестал быть просто средством для общения и поиска аудио-видео информации. Теперь интернет – это

набирающая обороты площадка для рекламы и торговли с новыми, уникальными

инструментами маркетинга. Быть в интернете - это не просто модно, а жизненно

необходимо! А с нашим дополнительным комплексом услуг рекламного агентства, Вы

будете на высоте!

Мы искренне желаем Вам увеличения Ваших продаж и доходов, и готовы предложить свои услуги по следующим направлениям:

Создание/разработка веб-сайта;

Администрирование, обслуживание Вашего веб-сайта;

Продвижение («раскрутка») веб-сайта в поисковых системах Yandex,Google;

Создание анимированных и статичных баннеров для размещения на рекламных площадках;

Контекстная реклама;

Создание/редизайн логотипа и корпоративного стиля;

Иные любые дизайнерские услуги;

Копирайтинг, рерайтинг (написание/перенаписание любого уникального текста);

Перевод текстов по направлениям русский-английский;

Написание отзывов, рецензий, рекламных статей, коммерческих предложений;

Услуги маркетолога и менеджера по рекламе;

Литературная коррекция, корректорская вычитка текста;

Набор текста с печатных носителей или изображений в формат .doc,.docx,.txt,.rtf.

Мы будем рады видеть Вас в качестве наших партнёров и клиентов, и готовы ответить на все Ваши вопросы.

С Уважением, ООО “Веб-проект”

Кирилл

Тел.: 8-909-368-96-64

E-mail: [email protected]