Компания ООО "Веб-проект" предлагает широкий спектр услуг в сети Интернет. Наша команда поможет Вам создать проект любой сложности.
Компания ООО «Веб-проект» представляет Вам уникальное предложение – реализацию Вашей рекламы и рекламы Вас в сети
Интернет!
Не секрет, что интернет уже перестал быть просто средством для общения и поиска аудио-видео информации. Теперь интернет – это
набирающая обороты площадка для рекламы и торговли с новыми, уникальными
инструментами маркетинга. Быть в интернете - это не просто модно, а жизненно
необходимо! А с нашим дополнительным комплексом услуг рекламного агентства, Вы
будете на высоте!
Мы искренне желаем Вам увеличения Ваших продаж и доходов, и готовы предложить свои услуги по следующим направлениям:
- Создание/разработка веб-сайта;
- Администрирование, обслуживание Вашего веб-сайта;
- Продвижение («раскрутка») веб-сайта в поисковых системах Yandex,Google;
- Создание анимированных и статичных баннеров для размещения на рекламных площадках;
- Контекстная реклама;
- Создание/редизайн логотипа и корпоративного стиля;
- Иные любые дизайнерские услуги;
- Копирайтинг, рерайтинг (написание/перенаписание любого уникального текста);
- Перевод текстов по направлениям русский-английский;
- Написание отзывов, рецензий, рекламных статей, коммерческих предложений;
- Услуги маркетолога и менеджера по рекламе;
- Литературная коррекция, корректорская вычитка текста;
- Набор текста с печатных носителей или изображений в формат .doc,.docx,.txt,.rtf.
С Уважением, ООО “Веб-проект”
Кирилл
Тел.: 8-909-368-96-64
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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