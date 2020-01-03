Нужно сделать парсер товаров с 2-ух сайтов, которые автоматический должны добавляться на Битрикс сайт При добавлении товаров также нужна проверка на уникальность через артикул (уже имеется товар на сайте или нет) Добавляемые поля стандартные - Картинки, Заголовок, ...