Здравствуйте! Необходимо добавить товары в интернет-магазин, админка Битрикс Оплата 200р/час
- Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Здравствуйте, Необходимо заполнить таблицу для импорта в Ads (столбцы отмеченные зеленым) Таблица - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J4I824OGcA3Zy56naBfhVxkgbjgU57D5D1n5u8b_6vc/edit?usp=sharing Первый лист это шаблон, а остальные листы это необработанные ключи из Планировщика Ads, нужно убрать лишние ключи и заполнить "Заголовок 1" в 2-3 вариантах ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 года назад
Создается интернет-магазин подарков, главные ориентиры - colapsar ru, pichshop ru, mrgeek ru, ... И наш магазин также необходимо наполнить оригинальными подарками. Вам нужно будет находить из каталога оригинальные товары (с цепляющим дизайном, интересными особенностями, ...) Товары в ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
На плагине Elementor необходимо создать около 10-ти страниц по дизайну Все работы будут производится только через админку, без какого либо кода Пишите насколько хороший опыт работы с Elementor и ссылки на примерыВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Верстка - http://cr40593.tmweb.ru/html/ В ответе прошу указать стоимость/сроки и ссылки на ваши прошлые работы с БитриксомИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
- $220
Имеется базовый WordPress шаблон и в нем нужно заменить дизайн Блога и Магазина WooCommerce – http://hexa.real-web.pro Дизайн прикреплен – https://yadi.sk/d/ObT1MFE4eSQaLQ Шаблон разрабатывается для продажи, поэтому есть несколько вариантов отображении В установленном базовом шаблоне уже есть ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
- $120
Имеется базовый WordPress шаблон и в нем нужно заменить дизайн Блога и Магазина WooCommerce - http://hexa.real-web.pro Дизайн прикреплен. Шаблон разрабатывается для продажи, поэтому есть несколько вариантов отображении - https://yadi.sk/d/ObT1MFE4eSQaLQ В установленном базовом шаблоне уже есть 95% функционала. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $80
Нужно сделать парсер товаров с 2-ух сайтов, которые автоматический должны добавляться на Битрикс сайт При добавлении товаров также нужна проверка на уникальность через артикул (уже имеется товар на сайте или нет) Добавляемые поля стандартные - Картинки, Заголовок, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать парсер товаров с 2-ух сайтов, которые автоматический должны добавляться на Битрикс сайт При добавлении товаров также нужна проверка на уникальность через артикул (уже имеется товар на сайте или нет) Добавляемые поля стандартные - Картинки, Заголовок, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется премиум Html шаблон, который нужно интегрировать с Битриксом - http://multishop-html.realwwweb.com/index.htmlИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовая верстка интернет-магазина (скриншоты прикреплены) Также есть существующий сайт на который нужно натянуть новую верстку Оставляйте примеры работ на Битрикс и указывайте бюджет/срокиСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 года назад
Адаптивная верстка простых страниц интернет-магазина Верстка должна быть Pixel Perfect Прикладывайте ссылки на примерыHTML-верстка31 заявкаЗакрыт4 года назад
- $7
Есть существующая верстка интернет-магазина и договор по интеграции верстки на Битрикс Нужно описать функции сайта и составить ТЗ договора Можно использовать примеры из гуглаКопирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $30
Есть готовые дизайны первого экрана (5 штук) Нужно создать слайдеры по ним, используя все возможности плагина Revolution Slider (анимации, ...) Оставляйте заявки только если у вас был опыт работы с данным плагиномВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Есть готовые дизайны первого экрана (5 штук) Нужно создать слайдеры по ним, используя все возможности плагина Revolution Slider (анимации, ...) Оставляйте заявки только если у вас был опыт работы с данным плагиномСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать прототиплендинга битрикс разработчика-фрилансера и написать текст для блоков. Текст уникальность проверяться не будет. Главное, чтобы цеплял и был убедительным. Укажите бюджет в отклике.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно создать дизайн первого экрана (hero block) главной страницы интернет магазина Количество 5 штук Указывайте бюджетДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Нужен контент менеджер с опытом работы на сайтах WordPress Есть 30 страниц, которые нужно сконвертировать в контент страницы через плагин конструктора страниц Elementor (работа с Elementor не требует каких то спец знаний)Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад