webproduction

Добрый день, уважаемый заказчик!

Вас приветствует удаленная команда высококлассных веб-специалистов ”OpenForms”, образовавшаяся в 2004 году, с целью комплексного предоставления профессиональных услуг в области веб-разработок и дизайнерского дела. Штат группы базируется в Москве и Калининграде - в этих городах возможна личная встреча с заказчиком. На данный момент мы готовы поделиться с вами более чем 4-х летним опытом и мастерством каждого из наших 9-ти профессионалов:

4 веб-програмиста

2 веб-дизайнера

Специалист по анимации и видеоэффектам

3d-дизайнер

Полидизайнер

В совершенстве владеем языками веб-программирования: php ,perl, java, joomla;

Разработка баз данных: MY SQL, ORACLE.