webproduction

Кащук Виталий webproductionwebproduction
40 летРоссия/Калининград
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Добрый день, уважаемый заказчик!
Вас приветствует удаленная команда высококлассных веб-специалистов ”OpenForms”, образовавшаяся в 2004 году, с целью комплексного предоставления профессиональных услуг в области веб-разработок и дизайнерского дела. Штат группы базируется в Москве и Калининграде - в этих городах возможна личная встреча с заказчиком. На данный момент мы готовы поделиться с вами более чем 4-х летним опытом и мастерством каждого из наших 9-ти профессионалов:
4 веб-програмиста
2 веб-дизайнера
Специалист по анимации и видеоэффектам
3d-дизайнер
Полидизайнер
В совершенстве владеем языками веб-программирования: php ,perl, java, joomla;
Разработка баз данных: MY SQL, ORACLE.
Действие аккаунта приостановлено!