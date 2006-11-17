webrabota6

Сведения о себе Год и место рождения: 1980, г.Калуга

Семейное положение: холост

Образование 1997 - 1999 Тульский Государственный Университет

Специальность: Радиоаппаратостроение.

2002 - 2006 Саровский Физико-Технический Институт

Специальность: проектирование и технология

радио-электронных средств

Опыт работы 2000 - 2002 Служба в Российской армии в Космических войсках

2003 - н/вр ООО «НТО ...», Веб программист

Знание компьютера Программы:

• Windows 2000/XP (администрирование).

• Интернет.

• Word, Excel и другое.

• MC Flash

• Linux (пользовательский уровень)

Языки программирования:

• PHP

• JAVASCRIPT

• HTML, CSS

• SQL

Интересы и увлечения Компьютер. Чтение книг. Большой теннис. Горные лыжи.

Знание языков Английский: чтение и перевод технической документации.

Дополнительная информация Коммуникабелен, честен, ответственно выполняю профессиональные обязанности и поручения, быстро обучаемый, аккуратен.