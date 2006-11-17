webrabota6

Сведения о себе Год и место рождения: 1980, г.Калуга
Семейное положение: холост
Образование 1997 - 1999 Тульский Государственный Университет
Специальность: Радиоаппаратостроение.
2002 - 2006 Саровский Физико-Технический Институт
Специальность: проектирование и технология
радио-электронных средств
Опыт работы 2000 - 2002 Служба в Российской армии в Космических войсках
2003 - н/вр ООО «НТО ...», Веб программист
Знание компьютера Программы:
• Windows 2000/XP (администрирование).
• Интернет.
• Word, Excel и другое.
• MC Flash
• Linux (пользовательский уровень)
Языки программирования:
• PHP
• JAVASCRIPT
• HTML, CSS
• SQL
Интересы и увлечения Компьютер. Чтение книг. Большой теннис. Горные лыжи.
Знание языков Английский: чтение и перевод технической документации.
Дополнительная информация Коммуникабелен, честен, ответственно выполняю профессиональные обязанности и поручения, быстро обучаемый, аккуратен.