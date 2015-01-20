Всем доброго времени суток!

Меня зовут Елена и я представляю команду WEBRADIUS.

Мы не будем начинать рассказ о себе с расхваливания членов нашей команды, мы не будем многоголосье кричать о том, как мега-круто мы выполняем свою работу. Да, за нашими плечами нет 20-летнего опыта работы на рынке WEB - разработки сайтов, однако именно это и есть наш козырь. Юношеский максимализм - это уже не про нас, но и консерваторами нас назвать тоже нельзя.

Мир рекламы - это мир, который помогает людям найти то, что им нужно. Однако, только наши амбиции и наша целеустремленность движут нами, мы работаем для клиентов нашего заказчика, для нас важно создать настолько красочную и оптимальную рекламу его продукции или услуг, чтобы она вызывала желание покупать товар нашего заказчика. Кстати, мы не работаем по шаблонам и правилам. Мы создаем уникальные шедевры!

Это абсолютно не значит, что мы делаем все по-своему и не считаемся с мнением заказчика. Наоборот: нам очень важны пожелания наших клиентов и мы всеми силами стараемся их удовлетворить. В рекламе любого продукта должна быть своя эмоция, своя волна вдохновения, свое желание, и именно к этому, при выполнении каждого заказа, мы стремимся. Но, как и всем, нам есть чему учиться, у нас есть новые цели и высоты, к достижению которых мы идем уверенными шагами.

На этом мы и остановимся. У нас нет времени на то, чтобы хвалить самих себя, будет более целесообразно доказать вышесказанное не только на словах, но и на деле. Наша цель - удовлетворить потребности заказчика на 100%, чтобы его клиенты остались довольны на 101%.