webrambo

Александр Шведов webrambo

 
33 годаГермания/Мангейм
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу laravel разработчика чтоб дополнить проект по моему желанию

    Есть скрипт партнерской программы (ad network)  написанный на laravel 7, нужно добавить новый вид рекламы Direct Link чтоб учет кликов был через прямую сссылку и добавить гео таргетинг (гео таргетинг есть но он или криво ...

    Laravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать Плагин Парсер для DLE 14.3

    $100

    Нужно сделать плагин парсер для DLE 14.3Сайт донор bild.deДолжно работать так:при добавлении новости через админку мы вставляем ссылку на статью донора в доп. поле. Возле дополнительного поля нужно поставить кнопку "Получить данные" , после нажатия ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать шаблон на bootstrap уже имеющегося шаблона

    $80

    Нужно скопировать один шаблон донора один в один, и сделать свой код на актуальной версии bootstrap с чистым своим css.   Вот шаблон который нужно скопировать на bootstrap:  [url=https://letyshops.com/]letyshops.com/[/url] – главная  [url=https://letyshops.com/shops]letyshops.com/shops[/url] – внутренняя  [url=https://letyshops.com/shops/lamoda]letyshops.com/shops/lamod...[/url] – артикул  у нового шаблона должно быть так же ...

    HTMLCSSBootstrap
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Модуль для DLE 12.0

    Хочу сделать сайт обьявлений, Имеется база данных геолокаций Германии вот пример (файл прикрепил) нужно импортировать её в DLE 12.0 и на основе этой базы сделать чтоб каждая добавленная новость пренадлежала к городу например урл полной новости www.domen.de/category/{region}/{city}/newstitle.html урл всех новостей по ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Локализировать DLE на немецкий язык

    Интересует стоимость локализации DLE (Datalife Engine 11.3) файлов .lng в папке language/Russian/ на немецкий язык. Переводчик должен свободно разбираться в сфере IT и знать терминологию web Вот пример текста для перевода: "Объединение аккаунтов успешно подтверждено. Вы можете продолжить ...

    DLE
    Переводы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$150
10 баллов
2 года назад
Сделать Плагин Парсер для DLE 14.3
Хороший заказчик, никаких проблем, рекомендую!
заебись
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