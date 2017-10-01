Нужен рип шаблона DLE. Быстро и качественно
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть скрипт партнерской программы (ad network) написанный на laravel 7, нужно добавить новый вид рекламы Direct Link чтоб учет кликов был через прямую сссылку и добавить гео таргетинг (гео таргетинг есть но он или криво ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $100
Нужно сделать плагин парсер для DLE 14.3Сайт донор bild.deДолжно работать так:при добавлении новости через админку мы вставляем ссылку на статью донора в доп. поле. Возле дополнительного поля нужно поставить кнопку "Получить данные" , после нажатия ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать адаптивный емайл шаблон для моей рассылки.HTML-верстка18 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, мне как то давно делали парсер под dle , сейчас похоже донор поставил защиту, нужно посмотреть и починить если возможноВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $80
Нужно скопировать один шаблон донора один в один, и сделать свой код на актуальной версии bootstrap с чистым своим css. Вот шаблон который нужно скопировать на bootstrap: [url=https://letyshops.com/]letyshops.com/[/url] – главная [url=https://letyshops.com/shops]letyshops.com/shops[/url] – внутренняя [url=https://letyshops.com/shops/lamoda]letyshops.com/shops/lamod...[/url] – артикул у нового шаблона должно быть так же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Хочу сделать сайт обьявлений, Имеется база данных геолокаций Германии вот пример (файл прикрепил) нужно импортировать её в DLE 12.0 и на основе этой базы сделать чтоб каждая добавленная новость пренадлежала к городу например урл полной новости www.domen.de/category/{region}/{city}/newstitle.html урл всех новостей по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Интересует стоимость локализации DLE (Datalife Engine 11.3) файлов .lng в папке language/Russian/ на немецкий язык. Переводчик должен свободно разбираться в сфере IT и знать терминологию web Вот пример текста для перевода: "Объединение аккаунтов успешно подтверждено. Вы можете продолжить ...Переводы3 заявкиЗакрыт6 лет назад