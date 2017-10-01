Нужно скопировать один шаблон донора один в один, и сделать свой код на актуальной версии bootstrap с чистым своим css. Вот шаблон который нужно скопировать на bootstrap: [url=https://letyshops.com/]letyshops.com/[/url] – главная [url=https://letyshops.com/shops]letyshops.com/shops[/url] – внутренняя [url=https://letyshops.com/shops/lamoda]letyshops.com/shops/lamod...[/url] – артикул у нового шаблона должно быть так же ...