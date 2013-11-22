webservise2013

Горбик Владимир webservise2013

 
45 летРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайта "под ключ"на 1C-Битрикс, натяжка дизайна с HTML, разработка на D7, поддержка сайта и администрирование , чистка сайта от вирусов

Разработка сайта "под ключ" CMS 1C-Битрикс (есть сертификаты)

Разработка шаблона 1С- Битрикс с макета Html, интерграция с 1С

Разработка на D7, поддержка сайта и администрирование (Битрикс)

Чистка сайта от вирусов

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http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=34986613-65862

Сертификаты 1C-Bitrix :

Контент-менеджер

Администратор "1С-Битрикс: Корпоративный портал"

Администратор. Базовый

Администратор. Модули

Администратор. Бизнес

Курс для хостеров

Конфигурирование веб-систем для оптимальной работы

Многосайтовость

Администрирование портала

Элементы управления. Обучающий курс

Установка и настройка

Администрирование системы. Часть 1

Администрирование системы. Часть 2

Администрирование системы. Часть 3

Интеграция

Обучающий курс по работе с порталом

Многосайтовость

Конфигурирование веб-систем для оптимальной работы

Администратор. Модули

Администратор. Бизнес

Администратор сервиса Битрикс24 (коробочная версия)

Курс для хостеров

Разработчик Bitrix Framework

Технология Композитный сайт

HTMLБитрикс1С-Битрикс
Отзывы заказчиков
silsh
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Починить сайт на Джумла 1.5.22
Очень хорошо сделана работа, рекомендую
Сотрудичество понравилось.
Ответный отзыв
a1z
Юма 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Изменить структуру сайта на Joomla 2.5
Благодарю за выполненную работу. Владимир производит впечатление грамотного и умелого специалиста. Осталось позитивное впечатление, надеюсь продолжить сотрудничество.
Приятно работать с таким заказчиком! Четкое ТЗ, всегда на связи, оперативная оплата.
Ответный отзыв
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настройка стабильной работы сайта на Джумле 1.15
Владимир успешно справился с поставленной задачей. Хороший исполнитель
Сотрудичество понравилось.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8.5/час
от $120от 3 дней
нет рейтинга