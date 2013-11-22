Разработка сайта "под ключ" CMS 1C-Битрикс (есть сертификаты)
Разработка шаблона 1С- Битрикс с макета Html, интерграция с 1С
Разработка на D7, поддержка сайта и администрирование (Битрикс)
Чистка сайта от вирусов
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http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=34986613-65862
Сертификаты 1C-Bitrix :
Контент-менеджер
Администратор "1С-Битрикс: Корпоративный портал"
Администратор. Базовый
Администратор. Модули
Администратор. Бизнес
Курс для хостеров
Конфигурирование веб-систем для оптимальной работы
Многосайтовость
Администрирование портала
Элементы управления. Обучающий курс
Установка и настройка
Администрирование системы. Часть 1
Администрирование системы. Часть 2
Администрирование системы. Часть 3
Интеграция
Обучающий курс по работе с порталом
Многосайтовость
Конфигурирование веб-систем для оптимальной работы
Администратор. Модули
Администратор. Бизнес
Администратор сервиса Битрикс24 (коробочная версия)
Курс для хостеров
Разработчик Bitrix Framework
Технология Композитный сайт