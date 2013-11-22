Разработка сайта "под ключ"на 1C-Битрикс, натяжка дизайна с HTML, разработка на D7, поддержка сайта и администрирование , чистка сайта от вирусов

Разработка сайта "под ключ" CMS 1C-Битрикс (есть сертификаты)

Разработка шаблона 1С- Битрикс с макета Html, интерграция с 1С

Разработка на D7, поддержка сайта и администрирование (Битрикс)

Чистка сайта от вирусов

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http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=34986613-65862

Сертификаты 1C-Bitrix :

Контент-менеджер

Администратор "1С-Битрикс: Корпоративный портал"

Администратор. Базовый

Администратор. Модули

Администратор. Бизнес

Курс для хостеров

Конфигурирование веб-систем для оптимальной работы

Многосайтовость

Администрирование портала

Элементы управления. Обучающий курс

Установка и настройка

Администрирование системы. Часть 1

Администрирование системы. Часть 2

Администрирование системы. Часть 3

Интеграция

Обучающий курс по работе с порталом

Многосайтовость

Конфигурирование веб-систем для оптимальной работы

Администратор. Модули

Администратор. Бизнес

Администратор сервиса Битрикс24 (коробочная версия)

Курс для хостеров

Разработчик Bitrix Framework

Технология Композитный сайт