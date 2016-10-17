websharp

Александр websharp

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нарисовать буклет - перезентацию А4 и подготовить в печать

    # КП ГЧ дизайн макет Маркетинг китТематика: Жилой комплексКоличество страниц: 3-4Тексты: Текст во вложенииТех данные по кол-ву кв.метров квартир и т.д. Берем из паспорта объекта.Как мы это видим: 1. Главная страница, горизонтальная развертка (лицевая) Крупно логотип жилого ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен оператор на холодный обзвон. Пополняемая база

    Нужно обзвонить базу в 500 контактов с предложением бесплатного аудита сайта.Мы занимаемся продвижением и разработкой сайтов, скрипт закрывает на бесплатный аудит нами специалистом.Главная цель - назначить встречу.Требования к кандидату:— Опыт холодных звонков в сфере разработки ...

    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести правки на сайт PHP

    Внести правки на сайт www.leo-nnov.ru/     Сайт на PHP include с базами данных.   Задачи:  Настройка переадресации с www.leo-nnov.ru/  на leo-nnov.ru/   Исправление файлов с дублями, некачественными ссылками, исключенными страницами  Товары с разными ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск по сайду для интернет магазинов от яндекса

    Задача: Привести поисковую выдачу к виду дизайна каталога http://test7.maurisgroup.com/catalogs/gipsokarton/gipsokarton/giprok/ UML файл уже сформирован и находиться по адресу  http://test7.maurisgroup.com/yml-search.xml Сайт на html http://test7.maurisgroup.com/ Необходимо решение на JS Нужно получить json ответ на поисковый запрос ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен дизайн-макет календаря

    $85

    продукт: 3-х секционный календарь по имеющейся примерной концепции   стиль можно посмотреть на сайте tpr***nn.ru (звезды убираем)  Клиент занимается поставками цветного металлопроката.  Задача календаря - отразить индустриальную мощь компании. ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Поиск по сайду для интернет магазинов от яндекса
HTMLJavaScript
Задача была поставлена понятно. На связи постоянно, коммуникация хорошая. Оплата почти во время. Александр, спасибо за работу!
Все быстро и в срок, задержал немного с оплатой. Отнесся с пониманием. Спасибо!
Ответный отзыв
dbound
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужен дизайн-макет календаря
Приятно работать с человеком, который быстро откликается на вопросы и чётко ставит задачи! Рекомендую!
Все хорошо! Оперативный и инициативный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
17 часов назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Нужен дизайн-макет календаря
Благодарю за выбор моей работы в конкурсе и сотрудничество. Рекомендую.
Очень хороший исполнитель. Профессионал своего дела. Советую!
Ответный отзыв