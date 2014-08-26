Создание сайтов и интернет-магазинов "под ключ"
Качественное создание сайтов любой сложности. Все делается по желанию клиента. Всегда доводиться до ума, пока клиент не останеться полностью доволен сайтом. Использую любые движки под сайт. Дизайн+верстка+программирование. Хотите хороший и привлекательный сайт? Вам ко мне.
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- Примеры сайтов205 просмотров
Отзывы заказчиков
$800
2 балла
9 лет назад
Не рекомендую иметь дело с данным исполнителем. В реализации проекта повел себя некомпетентно. Были поставлены сроки 3 недели, через 12 дней реализации заявили, что данный проект нельзя реализовать, так как недостаточный уровень знаний. В общем потерял время.
Ответный отзыв
Все было сделанно по максимуму по заполненному брифу....платформа выбиралась так же с заказчиком...но в конце концов, когда функционал доделали, оказалось, что озвученная заказчиком платформа не может абсолютно весь функционал реализовать...
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