Работаю качественно, соблюдаю сроки. Чистая кроссбраузерная верстка сайтов с валидным кодом. CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery, БЭМ, GULP, SCSS.
Хочу чтобы все мои отзывы были только хорошими, поэтому предоставляю максимально качественную услугу))
Поручая задание мне Вы получаете:
- Экономия. Вам не нужно заказывать дополнительные макеты дизайна для мобильных версий. Достаточно макета для ПК.
- Простота всего процесса. Никаких лишних вопросов.
- Все ваши пожелания, доработки и корректировки мелочей - все это я сделаю быстро и это входит в стоимость работ.
- Гарантия. В течении 3 недель я без вопросов и максимально быстро исправлю все ошибки, которые могут быть не замечены во время приемки работы.
Для меня важен КАЖДЫЙ клиент!
Е-mail: [email protected]
Telegram: @webslava92
Мои приоритеты:
- Чистый и понятный код и адаптивная кроссбраузерная верстка.
- Верстаю из Figma, PSD, Sketch, Zeplin
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, БЭМ.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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