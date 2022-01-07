webslava92

Вячеслав webslava92

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю качественно, соблюдаю сроки. Чистая кроссбраузерная верстка сайтов с валидным кодом. CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery, БЭМ, GULP, SCSS.

Хочу чтобы все мои отзывы были только хорошими, поэтому предоставляю максимально качественную услугу))

Поручая задание мне Вы получаете:

  • Экономия. Вам не нужно заказывать дополнительные макеты дизайна для мобильных версий. Достаточно макета для ПК.
  • Простота всего процесса. Никаких лишних вопросов.
  • Все ваши пожелания, доработки и корректировки мелочей - все это я сделаю быстро и это входит в стоимость работ.
  • Гарантия. В течении 3 недель я без вопросов и максимально быстро исправлю все ошибки, которые могут быть не замечены во время приемки работы.

    Для меня важен КАЖДЫЙ клиент!

Со мной можно связаться:

Е-mail: [email protected]

Telegram: @webslava92

Мои приоритеты:

- Чистый и понятный код и адаптивная кроссбраузерная верстка.

- Верстаю из Figma, PSD, Sketch, Zeplin

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, БЭМ.