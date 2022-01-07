Работаю качественно, соблюдаю сроки. Чистая кроссбраузерная верстка сайтов с валидным кодом. CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery, БЭМ, GULP, SCSS.

Хочу чтобы все мои отзывы были только хорошими, поэтому предоставляю максимально качественную услугу))

Поручая задание мне Вы получаете:

Экономия . Вам не нужно заказывать дополнительные макеты дизайна для мобильных версий. Достаточно макета для ПК.

. Вам не нужно заказывать дополнительные макеты дизайна для мобильных версий. Достаточно макета для ПК. Простота всего процесса. Никаких лишних вопросов.

Никаких лишних вопросов. Все ваши пожелания, доработки и корректировки мелочей - все это я сделаю быстро и это входит в стоимость работ.

Гарантия. В течении 3 недель я без вопросов и максимально быстро исправлю все ошибки, которые могут быть не замечены во время приемки работы. Для меня важен КАЖДЫЙ клиент!

Е-mail: [email protected]

Telegram: @webslava92

Мои приоритеты:

- Чистый и понятный код и адаптивная кроссбраузерная верстка.

- Верстаю из Figma, PSD, Sketch, Zeplin

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, БЭМ.