ФИО: Тыченок Виталий Владимирович
Дата рождения: 06.07.1987 г.
Адрес: г. Житомир.
Телефон моб: +380633719183
Email:[email protected], [email protected], [email protected]
Образование:
2004 - 2009 гг. Житомирский военный институт им. С. П. Королева Национального авиационного университета. Факультет информационных и телекоммуникационных систем. Научная степень специалист.
1994 - 2004 гг. Житомирская общеобразовательная школа №3.
Опыт работы:
2011 -- настоящее время. Компания "Ignite Ukraine". Программист.
2009 – 2011 гг. Исполнительный комитет Житомирского городского совета. Отдел информационно-компьютерного обеспечения. Главный специалист.
2008 г. Фирма “ Qlayer & Qstyle”. PHP-программист.
Знание и навыки:
Языки программирования: HTML, PHP4, PHP5, XML, JavaScript, AJAX, jQuery, Prototype, CSS.
Умение организовывать и поддерживать базы данных MySQL.
Навыки работы с CMS Joomla.
Личные качества:
Ответственное отношение к своей работе. Есть желание изучать новые технологии в программировании и разработке сайтов. Быстрое написание качественного программного кода.