HTML, PHP, XML, JavaScript, AJAX, jQuery, Prototype, CSS, Mysql

ФИО: Тыченок Виталий Владимирович

Дата рождения: 06.07.1987 г.

Адрес: г. Житомир.

Телефон моб: +380633719183

Email:[email protected], [email protected], [email protected]

Образование:

2004 - 2009 гг. Житомирский военный институт им. С. П. Королева Национального авиационного университета. Факультет информационных и телекоммуникационных систем. Научная степень специалист.

1994 - 2004 гг. Житомирская общеобразовательная школа №3.

Опыт работы:

2011 -- настоящее время. Компания "Ignite Ukraine". Программист.

2009 – 2011 гг. Исполнительный комитет Житомирского городского совета. Отдел информационно-компьютерного обеспечения. Главный специалист.

2008 г. Фирма “ Qlayer & Qstyle”. PHP-программист.

Знание и навыки:

Языки программирования: HTML, PHP4, PHP5, XML, JavaScript, AJAX, jQuery, Prototype, CSS.

Умение организовывать и поддерживать базы данных MySQL.

Навыки работы с CMS Joomla.

Личные качества:

Ответственное отношение к своей работе. Есть желание изучать новые технологии в программировании и разработке сайтов. Быстрое написание качественного программного кода.