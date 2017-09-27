Разработка продающих сайтов любой сложности.
Имею большой опыт работы, более 300 выполненных проектов для заказчиков из более чем 10ти стран мира. Разрабатывал сайты для проектов Сергея Светлакова, Андрея Макаревича, Селены Вамп. Официальный сертифицированный партнер TemplateMonster.
Портфолио
- Сайт-визитка "Джем Клуб"102 просмотра
- Сайт-визитка "Домострой"115 просмотров
- Корпоративный сайт Local Promotion106 просмотров
- Корпоративный сайт "Золото"115 просмотров
- Landing Page Mеns Club116 просмотров
- Интернет-магазин Retro-Light114 просмотров
- Интернет-магазин ElKey118 просмотров
- Интернет-магазин Киношник111 просмотров
- Интернет-магазин Couch111 просмотров
- Интернет-магазин Neva124 просмотра
- Аптека Премьер-Фарм113 просмотров
- Landing Page Doma3d107 просмотров