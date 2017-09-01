Верстка сайтов, мобильные версии.

Веб-сайт: http://web-study.biz/

Авторский графический дизайн;

верстка по шаблону с нуля, адаптивный дизайн: пк, планшет, телефон; поисковая оптимизация страниц сайта;

официальна регистрация сайтов в Google и Yandex;

установка на сайт статистики, техническая поддержка сайтов, ведение рекламной компании в Google Adwords, Yandex Direct и ВК; консультирование заказчика по всем вопросам:

Все сайты тестируются на скорость и кроссбраузерность(11 браузеров) и удобство пользователя.

Мы предлагаем:

-Бесплатную разработку сайта;

-Бесплатный хостинг;

-Профессиональную техническую поддержку по доступным ценам;

Веб-студия предлагает обучение онлайн и в студии индивидуально и в группах

Опыт преподавателей от 2 лет.

Также предлагаем разработку HTML-писем.