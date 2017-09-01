Веб-сайт: http://web-study.biz/
Авторский графический дизайн;
верстка по шаблону с нуля, адаптивный дизайн: пк, планшет, телефон; поисковая оптимизация страниц сайта;
официальна регистрация сайтов в Google и Yandex;
установка на сайт статистики, техническая поддержка сайтов, ведение рекламной компании в Google Adwords, Yandex Direct и ВК; консультирование заказчика по всем вопросам:
Все сайты тестируются на скорость и кроссбраузерность(11 браузеров) и удобство пользователя.
Мы предлагаем:
-Бесплатную разработку сайта;
-Бесплатный хостинг;
-Профессиональную техническую поддержку по доступным ценам;
Веб-студия предлагает обучение онлайн и в студии индивидуально и в группах
Опыт преподавателей от 2 лет.
Также предлагаем разработку HTML-писем.