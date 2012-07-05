websupport24h

Drupal,Joomla,World Press, PHP, JS/HTML/CSS: скорость/качество

Только на постоянной основе и только крупные проекты

- Создание и/или сопровождение бизнес сайтов под ключ: тесты, запуск, сопровождение: дизайн интерфейсов, разработка программного обеспечения на базе любых систем управления сайтом: Drupal,Joomla,World Press, PHP, JS/HTML/CSS: скорость/качество

- Seo, оптимизация: выведение и удержание на первых позициях: Yandex ..

- Размещение: в т.ч. Википедия

- Магазины, торговля, аукционы, платежные системы: платежи PayPal + Visa, сложные сайты

- Языки: русский, английский, французский, немецкий, китайский