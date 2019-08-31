ОБО МНЕ:
Генеральный директор веб студии WebTense. Реализовано более 100 интернет-проектов.
- Профессиональное владение HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 7+, MySQL, Oracle DB
- Владею инструментом для создания динамических прототипов Axure.
МОИ ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
- Управление интернет-проектами
- Веб сайты под ключ (Полный цикл разработки)
- Создание динамических прототипов в Axure
- Frontend, Backend разработка HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP 7+
- Java программирование
ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ:
- Создание сайтов любой сложности с нуля
- Разработка динамических прототипов в Axure
- Создание пользовательских сценариев
- Оптимизация скорости загрузки сайта (вывод в зелёную зону Google page speed insights)
- FrontEnd разработка (верстка сайтов и т.д.)
- Работаю с CMS: 1С Битрикс, WordPress
- Популярные фреймворки Symfony, Yii2, Laravel
ПРАВИЛА МОЕЙ РАБОТЫ:
- Я всегда на связи (24/7)
- Веду небольшое количество проектов. следствием чего является сдача работы в срок
- Лояльное отношение к клиенту
- Высокое качество работ по доступной цене
- Есть возможность работать по договору и ИП