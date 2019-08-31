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ОБО МНЕ:

Генеральный директор веб студии WebTense. Реализовано более 100 интернет-проектов.

- Профессиональное владение HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 7+, MySQL, Oracle DB

- Владею инструментом для создания динамических прототипов Axure.

МОИ ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

- Управление интернет-проектами

- Веб сайты под ключ (Полный цикл разработки)

- Создание динамических прототипов в Axure

- Frontend, Backend разработка HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP 7+

- Java программирование

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ:

- Создание сайтов любой сложности с нуля

- Разработка динамических прототипов в Axure

- Создание пользовательских сценариев

- Оптимизация скорости загрузки сайта (вывод в зелёную зону Google page speed insights)

- FrontEnd разработка (верстка сайтов и т.д.)

- Работаю с CMS: 1С Битрикс, WordPress

- Популярные фреймворки Symfony, Yii2, Laravel

ПРАВИЛА МОЕЙ РАБОТЫ:

- Я всегда на связи (24/7)

- Веду небольшое количество проектов. следствием чего является сдача работы в срок

- Лояльное отношение к клиенту

- Высокое качество работ по доступной цене

- Есть возможность работать по договору и ИП