Здравствуйте. Меня зовут Таисия, я являюсь представителем компании «WebTime».
Мы всегда рады помочь нашим клиентам, оказать комплексные услуги:
• по разработке сайтов любой сложности на любой CMS;
• по SEO-оптимизации и продвижению сайтов в любых поисковых системах, основываясь на вашей тематике и в зависимости от выбранного вами региона;
• по запуску и ведению контекстной рекламы в Яndex, Google,;
• по копирайтингу, написанию SEO и продающих текстов.
Способ оплаты : Банк «Пивденный», «ПриватБанк», Наличиный расчёт (Одесса).
Наша команда опытных специалистов всегда рада сотрудничеству.
Обращайтесь, мы вам поможем стать лучшими!
Телефон +38 (063) 588–33–62
+38(050)993-66-98
Skype: taechka20
Личный Email: [email protected]