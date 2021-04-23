ux&ui / tilda

Инженер-электроэнергетик работающий в digital - сфере. В свои 22 года получил высшее техническое образование, но ушёл в web и собрал свою команду настоящих профессионалов.

Молодость и опыт — можно утверждать с уверенностью, что это обо мне, потому что свой первый сайт я создал в 16 лет. Мною и моей командой пройдено десятки курсов, просмотрено сотни вебинаров и уроков по дизайну, вёрстке и продвижению сайтов. 2 года работы в web-студии также внесли большой вклад в мой опыт.

За год существования команды нам удалось сформировать клиентскую базу, но никогда не останавливаемся на достигнутом и занимаемся поиском клиентов на фриланс-биржах (имеем десятки аккаунтов на различных платформах, включая кворк.ру).