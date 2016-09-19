Уникальный PSD дизайн вашего сайта. Мы делаем сайты, которые приносят прибыль.
Разработка индивидуального макета сайта. Верстка и адаптация макета под мобильные устройства.
Что мы предлагаем?
- разработка сайтов и лэндингов под ключ;
- комплексная аналитика;
- безопасное продвижение сайтов;
- увеличение конверсии сайтов;
- разработка логотипов и фирменных стилей.
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- Мы свяжемся с Вами и обсудим все детали заказа, уточним стоимость работы.
- Вы оплачиваете 30% стоимости.
- Мы предоставляем Вам макет, после утверждения Вы доплачиваете 70%.
- Через несколько дней Вы получаете готовую работу.
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- Аватар/логотип для домашней кондитерской372 просмотра