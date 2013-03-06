Необходимо настраивать и продвигать посадочные страницы в контекстной сети Гугла для привлечения подписчиков. Требования к исполнителю: ответственность, явные и глубокие познания в этой сфере, отличное владение Google Analytics и Adwords, системой почтовых рассылок Get ...
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать страницы на движке Wordpress, настроить подписные формы GetResponse (сервис почтовых рассылок), установить коды аналитикиHTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо настроить и постоянно отслеживать конверсии с посадочных страниц. Используем Google Adwords, в дальнейших планах - Yandex Direct. Тематика - трейдинг, торговля на бирже (не Форекс!)Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать и оформить посадочную страницу, настроить форму подписки Get Response, также есть работа по внесению правок в существующие страницы на Wordpress.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ищем адекватного исполнителя в команду проекта. Веб-дизайнер, верстальщик - лучше, если умеет и то, и другое "под ключ". Работа постоянная - создание посадочных страниц, настройка существующих (Wordpress), умение подключать формы подписки (GetResponse), также большим ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать шапку для сайта (личного блога). Оттолкнуться по дизайну можно как у шапки здесь - http://www.exler.ru/ Внизу будут - категории (рубрики) постов. Более подробное ТЗ при общении. Пишите цену и ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист по настройке аккаунта в системе почтовых рассылок Getresponse http://www.getresponse.com/ Необходимо создать в нем подписные формы, перекинуть серию писем из российского сервиса-аналога Smartresponder. Создать шаблоны писем (активация подписки и письма вне серии) ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт12 лет назад
Ищется исполнительный и адекватный специалист по верстке и установке посадочных страниц (лендингов) и привязки их к форме подписки (сервис GetResponse) Примеры страниц, от которых можно оттолкнуться в плане концепта: ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Ищется специалист, способный дать адекватную техническую поддержку и объяснение для решения нашей проблемы. Имеется ПО для видеоконференций Gotomeeting (более расширенный аналог Skype), в нем проводим видеозанятия для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Ищется SMM - специалист для продвижения бизнеса - Школа Трейдинга (торговля на бирже). Требуется создать и вести группы/страницы в Facebook/VKontakte. В будущем планируем использовать Twitter и Google Plus. Работа постоянная ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Ищется рерайтер статей на интернет-тематику, создание сайтов, продвижение и раскрутка, социальные сети и.т.д Необходимо писать статьи 1200-1500 зн/без пробелов, уник. проверяем по Адвего не ниже 95%. Работа ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Для школы обучения торговле на бирже требуется копирайтер, имеющий опыт работы с текстами финансовой тематики - торговля на бирже, форекс, трейдинг. Необходимо оформить и отшлифовать имеющийся объем ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад