webula

Александр webula

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение страниц в Google Adwords

    Необходимо настраивать и продвигать посадочные страницы в контекстной сети Гугла для привлечения подписчиков. Требования к исполнителю: ответственность, явные и глубокие познания в этой сфере, отличное владение Google Analytics и Adwords, системой почтовых рассылок Get ...

    Google AdsWordPress
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищется веб-дизайнер/верстальщик в команду

    Ищем адекватного исполнителя в команду проекта. Веб-дизайнер, верстальщик - лучше, если умеет и то, и другое "под ключ". Работа постоянная - создание посадочных страниц, настройка существующих (Wordpress), умение подключать формы подписки (GetResponse), также большим ...

    Google AdsWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    Необходимо нарисовать шапку для сайта (личного блога). Оттолкнуться по дизайну можно как у шапки здесь - http://www.exler.ru/ Внизу будут - категории (рубрики) постов. Более подробное ТЗ при общении. Пишите цену и ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить аккаунт Getresponse

    Требуется специалист по настройке аккаунта в системе почтовых рассылок Getresponse http://www.getresponse.com/ Необходимо создать в нем подписные формы, перекинуть серию писем из российского сервиса-аналога Smartresponder. Создать шаблоны писем (активация подписки и письма вне серии) ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка посадочных страниц

    Ищется исполнительный и адекватный специалист по верстке и установке посадочных страниц (лендингов) и привязки их к форме подписки (сервис GetResponse) Примеры страниц, от которых можно оттолкнуться в плане концепта: ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сервис видеотрансляции занятий

    Добрый день! Ищется специалист, способный дать адекватную техническую поддержку и объяснение для решения нашей проблемы. Имеется ПО для видеоконференций Gotomeeting (более расширенный аналог Skype), в нем проводим видеозанятия для ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • SMM для финансового проекта

    Добрый день! Ищется SMM - специалист для продвижения бизнеса - Школа Трейдинга (торговля на бирже). Требуется создать и вести группы/страницы в Facebook/VKontakte. В будущем планируем использовать Twitter и Google Plus. Работа постоянная ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты для биржи GGL

    Добрый день! Ищется рерайтер статей на интернет-тематику, создание сайтов, продвижение и раскрутка, социальные сети и.т.д Необходимо писать статьи 1200-1500 зн/без пробелов, уник. проверяем по Адвего не ниже 95%. Работа ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст для продающей страницы и писем клиентам

    Добрый день! Для школы обучения торговле на бирже требуется копирайтер, имеющий опыт работы с текстами финансовой тематики - торговля на бирже, форекс, трейдинг. Необходимо оформить и отшлифовать имеющийся объем ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад