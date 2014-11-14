IT компания Юникс
Основные направления деятельности:
- IT аутсорсинг
- Внедрение серверов IP телефонии Asterisk
- Создание и продвижение web-сайтов
- SEO продвижение и контекстная реклама
- Внедрение CRM систем
Цель нашей компании — профессиональное предоставление полного спектра IT услуг для юридических лиц малого и крупного бизнеса по всей России!
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