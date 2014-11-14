IT компания Юникс

Основные направления деятельности:

- IT аутсорсинг

- Внедрение серверов IP телефонии Asterisk

- Создание и продвижение web-сайтов

- SEO продвижение и контекстная реклама

- Внедрение CRM систем

Цель нашей компании — профессиональное предоставление полного спектра IT услуг для юридических лиц малого и крупного бизнеса по всей России!

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