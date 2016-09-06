Адвокатские услуги в Киеве.Защита ваших прав и интересов

Адвокат Киев Тищенко Роман

уже много лет специализируется на предоставлении юридических услуг юридическим и физическим лицам в Киеве и области, адвокатом накоплен огромный опыт работы в разрешении семейных, земельных, уголовных, жилищных споров. Адвокат Тищенко Роман защитит ваши интересы.Вы останетесь довольны качеством предоставляемых услуг, а цены приятно вас удивят. Вы можете обратиться к адвокату прямо прямо сейчас позвонив по номеру 067 240 90 46. Не тратьте время на поиски, обращайтесь к профессионалам!

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