webworkout

Frontend - медленно, качественно, недорого

Программирую на фронтенде недавно, но знания предметной области хорошие, не по статейкам с интернета. Образование высшее. Также немного знаком с python, на уровне "написать парсер"

Для вас работа со мной - это экономия бюджета при хорошем качестве исполнения. Единственный нюанс, который вам необходимо учитывать - сроки, они несколько больше, чем если бы вы работали с человеком с многолетним опытом. В общем, классический выбор, вам либо быстро, качественно, очень дорого, либо медленно, качественно, недорого. Отталкивайтесь от своего бюджета и срочности задачи.