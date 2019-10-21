webwraiter

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- Занимаюсь копирайтингом с 2014 года;
- Сталкивался с разными темами: от детских игрушек до adult;
- Все тексты приятно читаются;
- Легко вписываю любые ключи, кроме заведомо "кривых" (зеленую лошадку купить бородатому дядьке онлайн);
- Дотошно разбираюсь в теме статьи, чтобы по тексту не было смысловых ошибок.
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