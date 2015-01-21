Web студия "WebX"

Последние выполненные проекты:

Разработка web-проектов и рекламные кампании:

• Реклама сети фитнес-клубов №1 в Украине “Sport Life” (http://www.sportlife.ua/)

• Реклама Развлекательного комплекса “D*Lux” (http://dlux.com.ua/)

• Реклама сети ресторанов Украины “Козырная карта” (http://www.2k.ua/)

• Реклама интернет-магазина часов “ДЕКА” – №1 в Украине (http://deka.dn.ua)

• Реклама интернет-магазина “Технотрейд” – продажа бытовой техники (http://tehnotrade.com.ua)

• Реклама компании “Ребис” – оптовая и розничная продажа камня (http://rebistone.com.ua)

• Разработка интернет-магазина “VELES” – хозяйственные товары оптом и в розницу(http://veles.dn.ua)

• Дизайн, разработка и реклама интернет-магазина мототехники “Мототек” (http://mototek.com.ua)

• Реклама свадебного салона “Давай поженимся” (http://lets-marry.com.ua)

• Виртуальный торговый центр “Bereka Shop” (http://bereka.com.ua)

• Дизайн и разработка интернет-магазина запчастей для мопедов и скутеров (http://motovland.com.ua)

Подробнее по ссылке: Проекты