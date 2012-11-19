Звоните - +7 (926) 3936068
Перезвонить? - напишите на почту номер телефона и ваше Имя.
Пишите на e-mail - [email protected]
Стучите в icq - 525-818
Добавляейте в skype - webzart-rus
----------------------------------) Создание сайтов под ключ:
- уникальный дизайн сайта
- продуманная структура сайта
- система управления сайтом
- первоначальное наполнение
- обучение пользованию сайтом
- приятные скидки и подарки
- регистрация в поисковых системах
Стоимость создания сайта от 12.000 рублей в зависимости от сложности проекта.
Сроки от 7 до 21 дня в зависимости от сложности проекта.
Предоплата 40%, любые формы оплаты (нал, безнал, вебмони, яндекс-деньги, киви-кошелек, блиц переводы). При желании заключается договор+безнал+закрывающие документы.
Встречи в Москве по необходимости, возможен выезд к Вам в офис.
------------------------------------------) Продвижение сайтов в поисковых системах.
Качесвенный подбор ключевых слов.
Граммотная оптимизация сайта + правильное наращивание ссылочной массы.
Стоимость продвижения сайта от 12.000 рублей\месяц в зависимости от ключевых слов.
- Создание сайта транспортной компании128 просмотров
- Создание сайта юридической компании110 просмотров
- Создание сайта клуба "туристический приключений"110 просмотров
- Создание сайта бытовых услуг населению135 просмотров
- Разработка сайта инженерной компании129 просмотров
- Создание сайта ячейки МММ-2012121 просмотр
- Создание сайта ячейки МММ-2012129 просмотров
- Создание сайта студии ландшафтного дизайна183 просмотра
- Разработка интернет магазина канцелярии127 просмотров
- Создание сайта газовой компании127 просмотров
- Создание сайта салона красоты147 просмотров
- Разработка сайта группы компаний130 просмотров