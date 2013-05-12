Стоимость услуг:
В целом стоимость услуг договорная. Ниже приставлены примерные цены услуг.
Создание сайтов:
Сайт визитка – от 3000 рублей
Сайт с каталогом товаров – от 6000 рублей
Интернет-магазин – от 8000 рублей
Контекстная реклама:
Рекламная кампания под ключ – от 2000 рублей
Создание объявлений – от 5 рублей за 1 объявление
Контент-менеджер:
Почасовая оплата – от 300 рублей в час
Оплата за заполнение одной товарной карточки:
Малые объемы – до 1000 к/т – от 10 руб. за одну
Средние объемы – от 1000 до 2000 к/т – от 5 руб. за одну
Большие объемы – более 2000 к/т – от 2 руб. за одну
При значительных объемах работ и постоянном сотрудничестве - цена договорная.
Написание статей:
Аналитические статьи – от 300 руб. тыс. зн. б/п
Тексты для сайтов – от 100 руб. тыс. зн. б/п
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