Создание сайтов, копирайтинг, контекстная реклама.

Стоимость услуг:

В целом стоимость услуг договорная. Ниже приставлены примерные цены услуг.

Создание сайтов:

Сайт визитка – от 3000 рублей

Сайт с каталогом товаров – от 6000 рублей

Интернет-магазин – от 8000 рублей

Контекстная реклама:

Рекламная кампания под ключ – от 2000 рублей

Создание объявлений – от 5 рублей за 1 объявление

Контент-менеджер:

Почасовая оплата – от 300 рублей в час

Оплата за заполнение одной товарной карточки:

Малые объемы – до 1000 к/т – от 10 руб. за одну

Средние объемы – от 1000 до 2000 к/т – от 5 руб. за одну

Большие объемы – более 2000 к/т – от 2 руб. за одну

При значительных объемах работ и постоянном сотрудничестве - цена договорная.

Написание статей:

Аналитические статьи – от 300 руб. тыс. зн. б/п

Тексты для сайтов – от 100 руб. тыс. зн. б/п