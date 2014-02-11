Дизайн сайтов, полиграфия
Опыт работы в полиграфии 9 лет, web-дизайн 2 года. Работаем с мелкими компаниями по разработке сайтов, занимаемся дизайном полиграфии, разработкой логотипов. Работаем как в нормальном режиме так и в ускоренном, не более суток на заказ с правками (зависит от скорости реагирования заказчика). Берем на себя всю работу с типографией, клиенту остается только забрать продукцию. Принимаем любой вид оплаты (кроме продукции и натуры).
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Портфолио
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Баннеры
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от $80
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Верстка полиграфии
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Дизайн сайтов
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от $50
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Логотипы и Знаки
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от $60
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Фирменный стиль
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от $100
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