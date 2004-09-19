weebwvrrr

Нурболат Шауалиев weebwvrrr

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик

Навыки:


- React
- JavaScript
- TypeScript
- Redux
- HTML ( HTML5 )
- Валидная, кроссбраузерная, адаптивная (резиновая) верскта
- CSS ( CSS3 )
- SCSS/SASS
- GULP
- Wordpress
- MODX
- BOOTSTRAP
- БЭМ

Работаю со мной вы экономите:

Время: я работаю быстро и качественно в договоренные сроки ?
Нервы: Я спокойно общаюсь и если вы забили что то упомянуть я с радостью выслушаю

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Системы управления (CMS)
нет отзывов
$7/час
от $25от 3 дней
#838
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $25от 3 дней
#1846
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $25от 3 дней
#3209