Веб-разработчик
Навыки:
- React
- JavaScript
- TypeScript
- Redux
- HTML ( HTML5 )
- Валидная, кроссбраузерная, адаптивная (резиновая) верскта
- CSS ( CSS3 )
- SCSS/SASS
- GULP
- Wordpress
- MODX
- BOOTSTRAP
- БЭМ
Работаю со мной вы экономите:
Время: я работаю быстро и качественно в договоренные сроки ?
Нервы: Я спокойно общаюсь и если вы забили что то упомянуть я с радостью выслушаю
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$7/час
от $25от 3 дней
#838
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $25от 3 дней
#1846
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $25от 3 дней
#3209