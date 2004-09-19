Веб-разработчик

Навыки:



- React

- JavaScript

- TypeScript

- Redux

- HTML ( HTML5 )

- Валидная, кроссбраузерная, адаптивная (резиновая) верскта

- CSS ( CSS3 )

- SCSS/SASS

- GULP

- Wordpress

- MODX

- BOOTSTRAP

- БЭМ



Работаю со мной вы экономите:



Время: я работаю быстро и качественно в договоренные сроки ?

Нервы: Я спокойно общаюсь и если вы забили что то упомянуть я с радостью выслушаю



Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.