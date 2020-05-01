weeckend21

Напишу тексты для постов Instagram

Привет!Надоело самостоятельно сочинять тексты для соцсетей? Нет на это времени? Не переживай, у тебя есть я!Гарантирую быстроту и качество выполненияНужно для заказа:Для выполнения обязательно пришлите :1) тематику;2) ключевые слова, по необходимости;3) ссылку на свой аккаунт в данной соц. сети4) пожелания, связанные с содержанием текста, если таковые имеютсяЧем больше ты мне предоставишь информации, тем быстрее и проще мне будет работать.

Срок выполнения: 1 деньОбъем услуги : 1 500 знаков