Ершов Павел Сергеевич
Мужчина, 23 года, родился 17 марта 2000.
Контакты:
telegram - @pasha_ershov
Специализации:
Графический дизайнер; Архитектор; Художник; Иллюстратор.
Опыт работы:
Цветочный магазин "Amourflora"
Октябрь 2022 — декабрь 2022
3 месяца
Должность - графический дизайнер
Род деятельности:
- Верстка и графическое оформление печатной продукции.
- Создание POS материалов (визиток, листовок, сувенирной продукции).
- Грамотное вписание в стилистику компании представленной продукции, соблюдение поставленных норм.
- Подготовка печати готовой продукции.
Центр Независимых Строительных Экспертиз
Сентябрь 2021 — декабрь 2022
1 год 4 месяца
Должность - архитектор
Род деятельности:
- Осуществлял деятельность в области проектирования и обследования
строительных конструкций, зданий и сооружений;
- Занимался узаканиванием, легализацией самостроя и перепланировкой представленных объектов;
- Занимался созданием единого стиля здания и грамотным вписанием в общую архитектуру улицы/города.
Частный юрист "IGOLKIN_KIRILL"
Июнь 2022 — ноябрь 2022
6 месяцев
Должность - графический дизайнер
Род деятельности:
- Верстка и графическое оформление печатной продукции. Создание POS материалов (визиток, листовок, сувенирной продукции);
- Грамотное вписание в стилистику компании представленной продукции, соблюдение поставленных норм;
- Подготовка печати готовой продукции;
Частная детская художественная школа "ART SPARK"
Июнь 2022 - нынешнее время
Должность - учитель рисования
Род деятельности:
- Создание уроков, проведение классных занятий;
Ключевые навыки:
Работоспособность.
Свободное владение компьютерными программами:
*Adobe Photoshop;
*Adobe Illustrator;
*After Effects;
*Adobe InDesign;
*Archicad;
*Lumion;
Могу рисовать эскизы от руки (графика и живопись), работаю с графическим планшетом (Adobe Photoshop; Adobe Illustrator). Являюсь профессиональным художником. Пишу всем: от карандаша до масла.
Разрабатывать креативные концепции. Интересны большие и сложные проекты. В своей работе смотрю на задачу не только глазами дизайнера, но и потребителя продуктов и услуг.
Навыки:
- Разработка печатных и графических иллюстраций;
- Создание POS материалов (плакатов, визиток, листовок, упаковок, этикеток, сувенирной продукции) и подготовка файлов к печати, выкладке на маркетплейсов (Wildberries; Ozon);
- Верстка и графическое оформление печатной продукции (сборник песен);
- Создание фотосъемки тематических мероприятий;
- Портретная съёмка, пейзаж (макроснимки, плёночная фотография);
- Обработка фотографий (Adobe Photoshop), ретушь, цветокоррекция;
Личностные качества:
- Профессиональная насмотренность;
- Чувство стиля;
- Креативность;
- Умеренный перфекционизм;
- Инициативность;
- Внимание к деталям;
- Ответственность;
- Умение расставлять приоритеты;
- Умение работать в команде;
Образование:
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Архитектура.
Гражданство:
Россия.
Знание языков:
Русский — Родной.
Английский — B2 — Средне-продвинутый.
Ссылка на портфолио:
https://sites.google.com/view/portfolioershov/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5