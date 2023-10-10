Ершов Павел Сергеевич

Мужчина, 23 года, родился 17 марта 2000.

Контакты:

[email protected]

[email protected]

telegram - @pasha_ershov



Специализации:

Графический дизайнер; Архитектор; Художник; Иллюстратор.



Опыт работы:

Цветочный магазин "Amourflora"

Октябрь 2022 — декабрь 2022

3 месяца

Должность - графический дизайнер

Род деятельности:

- Верстка и графическое оформление печатной продукции.

- Создание POS материалов (визиток, листовок, сувенирной продукции).

- Грамотное вписание в стилистику компании представленной продукции, соблюдение поставленных норм.

- Подготовка печати готовой продукции.

Центр Независимых Строительных Экспертиз

Сентябрь 2021 — декабрь 2022

1 год 4 месяца

Должность - архитектор

Род деятельности:

- Осуществлял деятельность в области проектирования и обследования

строительных конструкций, зданий и сооружений;

- Занимался узаканиванием, легализацией самостроя и перепланировкой представленных объектов;

- Занимался созданием единого стиля здания и грамотным вписанием в общую архитектуру улицы/города.

Частный юрист "IGOLKIN_KIRILL"

Июнь 2022 — ноябрь 2022

6 месяцев

Должность - графический дизайнер

Род деятельности:

- Верстка и графическое оформление печатной продукции. Создание POS материалов (визиток, листовок, сувенирной продукции);

- Грамотное вписание в стилистику компании представленной продукции, соблюдение поставленных норм;

- Подготовка печати готовой продукции;

Частная детская художественная школа "ART SPARK"

Июнь 2022 - нынешнее время

Должность - учитель рисования

Род деятельности:

- Создание уроков, проведение классных занятий;



Ключевые навыки:

Работоспособность.

Свободное владение компьютерными программами:

*Adobe Photoshop;

*Adobe Illustrator;

*After Effects;

*Adobe InDesign;

*Archicad;

*Lumion;

Могу рисовать эскизы от руки (графика и живопись), работаю с графическим планшетом (Adobe Photoshop; Adobe Illustrator). Являюсь профессиональным художником. Пишу всем: от карандаша до масла.

Разрабатывать креативные концепции. Интересны большие и сложные проекты. В своей работе смотрю на задачу не только глазами дизайнера, но и потребителя продуктов и услуг.



Навыки:

- Разработка печатных и графических иллюстраций;

- Создание POS материалов (плакатов, визиток, листовок, упаковок, этикеток, сувенирной продукции) и подготовка файлов к печати, выкладке на маркетплейсов (Wildberries; Ozon);

- Верстка и графическое оформление печатной продукции (сборник песен);

- Создание фотосъемки тематических мероприятий;

- Портретная съёмка, пейзаж (макроснимки, плёночная фотография);

- Обработка фотографий (Adobe Photoshop), ретушь, цветокоррекция;



Личностные качества:

- Профессиональная насмотренность;

- Чувство стиля;

- Креативность;

- Умеренный перфекционизм;

- Инициативность;

- Внимание к деталям;

- Ответственность;

- Умение расставлять приоритеты;

- Умение работать в команде;



Образование:

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Архитектура.



Гражданство:

Россия.



Знание языков:

Русский — Родной.

Английский — B2 — Средне-продвинутый.

Ссылка на портфолио:

https://sites.google.com/view/portfolioershov/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5