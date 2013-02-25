Копирайтер, журналист, переводчик (испанский язык)

ПОЛЯНИЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Р. 09.02.1988

Место проживания: Distrito Federal, delegaciоn Tlаlpan.

Образование высшее: Томский государственный университет, Факультет журналистики, 2010 год выпуска. Специальность – журналист.

Второе высшее: Томский государственный университет, факультет иностранных языков, 2010 год выпуска: Специальность – переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (испанский язык).

Дополнительное образование: АНО ДО «Бийская бизнес-школа», повышение квалификации по программе «Маркетинг и маркетинговые коммуникации».

Опыт работы:

- В настоящее время колумнист «УниверCity» - Томск, копирайтер.

- С апреля 2011 по ноябрь 2012 менеджер АНО ДО «Бийская Бизнес-школа» (Россия, г. Бийск). Работа с клиентами, продажи, составление договоров. Работа с корпоративным сайтом.

- С августа 2010 по апрель 2011 корреспондент «Комсомольской Правды – Томск» и «Губернских новостей» (газета о сельской жизни Томской области). Создание журналистских материалов (интервью, репортажи, зарисовки, новостные материалы, фото).

- С февраля 2010 по май 2010 – корреспондент ОАО «Редакция газеты «Томские новости». Создание журналистских материалов.

- С июля 2008 по февраль 2010 – корреспондент. ЗАО «ИД «Томский вестник». Создание журналистских материалов (текстовых и фото).

- С октября 2006 по январь 2007 – корректор, компания «ГАРАНТ» (правовые базы данных). Корректура и редактирование текста правовых документов.

Награды:

- Второе место в номинации «Лучшая колонка» на конкурсе «Лучшая региональная газета»-2012 http://www.bestnewspaper.ru.

- Член Клуба социальной журналистики (КСЖ) Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - с 2009 года. http://fond-detyam.ru/?node=93&mode=Article&oid=890&lang=ru (образцы текстов на тему детского неблагополучия на сайте фонда).

- Лауреат областного конкурса «Акулы пера» за 2009 год (Союз журналистов Томской области). http://tomsk.gov.ru/ru/announces?id=7893.

Навыки: Работа с клиентами; продажи; заключение договоров; написание качественных текстов.

Семейное положение: в гражданском браке.

Дети: нет.

Дополнительно:

- Владею украинским языком (родной – русский).

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность.