Занимаюсь дизайном групп в контакте
Занимаюсь дизайном групп В Контакте, делаю меню. Стоимость от 150 рублей за меню + аватар. Далее в зависимости от сложности работы.
Примеры работы при личном общении.
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
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от $4
от 1 дня
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $4
от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $4
от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $4
от 1 дня
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
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от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
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от $4
от 1 дня
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Обработка фотографий
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от $4
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $4
от 1 дня
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Фотосъемка
нет отзывов
от $4
от 1 дня
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