weightless_92d

Каримова weightless_92d

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Занимаюсь дизайном групп в контакте

Занимаюсь дизайном групп В Контакте, делаю меню. Стоимость от 150 рублей за меню + аватар. Далее в зависимости от сложности работы.

Примеры работы при личном общении.

Баннеры
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
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