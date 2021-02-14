Андрей Федорчук weird_wandererweird_wanderer
22 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Креативный веб-дизайнер.
Я Андрей — UI / UX и веб-дизайнер, увлеченный созданием потрясающих и уникальных интерфейсов. Мои навыки позволяют мне создавать необычные и красочные веб-страницы с упором на определение основных целей бренда и решение проблем пользователей. В основном работаю с минимализмом, простотой и монохромностью.
Портфолио
- Минималистичный веб-дизайн электронной коммерции28 просмотров