Креативный веб-дизайнер.

Я Андрей — UI / UX и веб-дизайнер, увлеченный созданием потрясающих и уникальных интерфейсов. Мои навыки позволяют мне создавать необычные и красочные веб-страницы с упором на определение основных целей бренда и решение проблем пользователей. В основном работаю с минимализмом, простотой и монохромностью.