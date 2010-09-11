Группа разработчиков программного обеспечения в области автоматизации

Мы - группа разработчиков программного обеспечения в области автоматизации бизнеса.

Наша специализация – это разработка автоматизированных систем любого типа (информационных, CRM, ERP, расчетных). Такие системы максимально востребованы в среднем бизнесе для совершения качественного перехода на новую ступень управления предприятием.

Мы имеем большой опыт создания таких систем под конкретных заказчиков. Это позволяет нам выполнять как их разработку «с нуля» (начиная с консультирования по аспектам автоматизации и участия в подготовке технических требований и технического задания), так и взаимодействие с разработчиками уже существующего проекта.