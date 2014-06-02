Тестирование ПО инженер QA
Хорошее понимание основных принципов и методов тестирования
Black-box, функциональное, регрессивное тестирование.
Разработка тестовых планов, тест-кейсов на основе требований, спецификаций к ПО.
Анализ реализации ПО на предмет соответствия ТЗ и требованиям спецификации.
OC Linux/Unix, Windows на уровне опытного пользователя:
установка системы, настройка, установка программ.
Умею работать в командной строке (терминал).
MS Office – на уровне уверенного пользователя.
MS Project and TFS -для ведения документации по проекту и отслеживания дефектов/багов
Умею работать с GIT
Умею работать с Redmine и Jira
HTML, CSS, CGI– знание основ
Ruby – основы языка
Управление проектами
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Тестирование ПО
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Тестирование сайтов
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