Тестирование ПО инженер QA

Хорошее понимание основных принципов и методов тестирования

Black-box, функциональное, регрессивное тестирование.

Разработка тестовых планов, тест-кейсов на основе требований, спецификаций к ПО.

Анализ реализации ПО на предмет соответствия ТЗ и требованиям спецификации.

OC Linux/Unix, Windows на уровне опытного пользователя:

установка системы, настройка, установка программ.

Умею работать в командной строке (терминал).

MS Office – на уровне уверенного пользователя.

MS Project and TFS -для ведения документации по проекту и отслеживания дефектов/багов

Умею работать с GIT

Умею работать с Redmine и Jira

HTML, CSS, CGI– знание основ

Ruby – основы языка