Профессиональная адаптивная верстка сайтов
Привет, меня зовут Кривенко Дмитрий, я — веб-разработчик из г. Ставрополя, занимаюсь веб-разработкой уже более 4 лет, за это время было сделано много интересных проектов. Знаю множество подводных камней, которые возникают при разработке сайтов. Ответственно и индивидуально выполняйте свою работу, вы будете довольны работать со мной, очень увлечен своей работой и с нетерпением жду обсуждения вашего следующего проекта.
Стоимость моих услуг 700 руб/час
Все работы можно посмотреть в моём портфолио
Что входит в мои услуги:
- уникальный дизайн (заказываю у дизайнера)
- html — вёрстка
- интеграция с СMS, WordPress
- наполнение сайта вашим контентом
- исправление недоработок других разработчиков
- сопровождение и администрирование сайта
- HTML5, Pug(Jade)
- CSS3 / SCSS / SMACSS(методология разработки)
- Bootstrap / ZURB Foundation
- Javascript / jQuery
- WordPress
- Адаптивный дизайн
- Email шаблоны
- Cross-Platform / Cross-Browser Compatibility
- Соблюдение стандартов W3C
- SEO friendly
Работаю по предоплате 50% . Оплату можно производить на карту сбербанка, яндекс деньги.
Контакт:
Если вы хотите работать со мной, пишите в:
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HTML-верстка
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$11/час
от $33от 1 дня
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