Профессиональная адаптивная верстка сайтов

﻿﻿Привет, меня зовут Кривенко Дмитрий, я — веб-разработчик из г. Ставрополя, занимаюсь веб-разработкой уже более 4 лет, за это время было сделано много интересных проектов﻿. Знаю множество подводных камней, которые возникают при разработке сайтов. Ответственно и индивидуально выполняйте свою работу, вы будете довольны работать со мной, очень увлечен своей работой и с нетерпением жду обсуждения вашего следующего проекта.

﻿﻿Стоимость моих услуг 700 руб/час

Все работы можно посмотреть в моём портфолио

Что входит в мои услуги:

уникальный дизайн (заказываю у дизайнера)

html — вёрстка

интеграция с СMS, WordPress

наполнение сайта вашим контентом

исправление недоработок других разработчиков

сопровождение и администрирование сайта

HTML5, Pug(Jade)

CSS3 / SCSS / SMACSS(методология разработки)

Bootstrap / ZURB Foundation

Javascript / jQuery

WordPress

Адаптивный дизайн

Email шаблоны

Cross-Platform / Cross-Browser Compatibility

Соблюдение стандартов W3C

SEO friendly

Работаю по предоплате 50% . Оплату можно производить на карту сбербанка, яндекс деньги.

Контакт:

Если вы хотите работать со мной, пишите в: