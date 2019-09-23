wen233

Дмитрий wen233

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная адаптивная верстка сайтов

﻿﻿Привет, меня зовут Кривенко Дмитрий, я — веб-разработчик из г. Ставрополя, занимаюсь веб-разработкой уже более 4 лет, за это время было сделано много интересных проектов﻿. Знаю множество подводных камней, которые возникают при разработке сайтов. Ответственно и индивидуально выполняйте свою работу, вы будете довольны работать со мной, очень увлечен своей работой и с нетерпением жду обсуждения вашего следующего проекта.

﻿﻿Стоимость моих услуг 700 руб/час

Все работы можно посмотреть в моём портфолио

Что входит в мои услуги:

  • уникальный дизайн (заказываю у дизайнера)
  • html — вёрстка
  • интеграция с СMS, WordPress
  • наполнение сайта вашим контентом
  • исправление недоработок других разработчиков
  • сопровождение и администрирование сайта
С чем я работаю:
  • HTML5, Pug(Jade)
  • CSS3 / SCSS / SMACSS(методология разработки)
  • Bootstrap / ZURB Foundation
  • Javascript / jQuery
  • WordPress
  • Адаптивный дизайн
  • Email шаблоны
  • Cross-Platform / Cross-Browser Compatibility
  • Соблюдение стандартов W3C
  • SEO friendly
Как работать со мной:

Работаю по предоплате 50% . Оплату можно производить на карту сбербанка, яндекс деньги.

Контакт:

Если вы хотите работать со мной, пишите в:

HTML-верстка
нет отзывов
$11/час
от $33от 1 дня
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