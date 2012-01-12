Опыт работы переводчиком англ-рус 4 года (письменно). Тематика переводов: техническая литература, спецификации, инструкции пользователя, геология, горнодобывающая промышленность, личная корреспонденция. Закончила Иркутский Государственный Лингвистический Университет в 2001 году. Специальность филология, англ-нем языки.

ICQ 171093174

e-mail: [email protected]

Есть возможность работать 5 дней в неделю. Хорошее владение офисными программами. Быстрая скорость печати.